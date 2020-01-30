В Башкирии ищут пропавшего 16-летнего подростка

О подростке ничего неизвестно с 28 января, когда он вышел из дома по улице Тюленина. В МВД по Башкирии сообщили, что это произошло около 11:30.

В настоящий момент поисками заняты волонтеры и полиция. В ориентировке «Поиска детей в Башкортостане» сообщаются его приметы.

Приметы: на вид парню около 15 лет, его рост около 170-180 сантиметров, среднего телосложения, светлые волосы, темные глаза.

Ярослав в день пропажи был одет в красную шапку с оранжевыми вставками, шарф красного цвета, сине-серую куртку средней длины с капюшоном, спортивные штаны темно-синего цвета, серые кроссовки с оранжевыми вставками.