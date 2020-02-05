В Башкирии началась проверка по факту ЧП на самолете

В ведомстве планируют проверить исполнение законодательства о безопасности полетов, передали прокуроры.
В сообщении подтверждается, что в момент разворота воздушное судно рейсом Уфа-Москва выкатилось за пределы взлетной полосы краем правой стойки. Напомним, вчера впервые об этом стало известно утром по информации уфимского аэропорта.
Позже в компании «Победа», самолет которой попал в ЧП, прокомментировала, что самолет просто сместился в правую сторону после начала движения и на минимальной скорости и отрицали его выкатывание.
Напомним, на борту в тот момент находились 6 членов экипажа, 183 пассажира, в том числе 4 ребенка. Пострадавших нет.