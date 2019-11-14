Власти отчитались об охране колледжа, в котором произошло ЧП
14 ноября, 20:05ОбществоФото: flickr.com
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Минобразования Амурской области сообщило, что на начало года охранная система корпуса благовещенского колледжа, в котором произошла стрельба, была исправна.
Напомним, студент одного из колледжей Благовещенска пронес в учебное заведение оружие и начал стрельбу. В результате инцидента погибли два человека, в том числе стрелок, еще трое получили ранения. Один из пострадавших все еще в тяжелом состоянии.
Власти региона, со ссылкой на Министерство образования и науки Амурской области, сообщили, что колледж был подключен к системе охраны. «К началу учебного года она находилась в исправном состоянии и была принята приемной комиссией», – цитирует RT слова представителя региональных властей.
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