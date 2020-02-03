«Она наша!»: на защиту чести экс-главы минобра Башкирии Гульназ Шафиковой встал БГПУ

- Эта информация является неточной, поскольку Гульназ Радмиловна Шафикова на кафедре дошкольной педагогики и психологии БГПУ им.М.Акмуллы работает по совместительству с сентября 2015 года по настоящее время, - сообщила начальник управления информационной политики БГПУ им. М. Акмуллы Ольга Столярова. – Соответственно, она не могла «вернуться» на кафедру или «устроиться» на нее, поскольку не увольнялась с этой работы.