«Она наша!»: на защиту чести экс-главы минобра Башкирии Гульназ Шафиковой встал БГПУ

Сегодня, 3 февраля, в редакцию Медиакорсети поступило письмо из Башгоспедуниверситета имени Акмуллы с разъяснениями по поводу трудоустройства бывшего министра образования и ректора Института развития образования РБ Гульназ Шафиковой.
Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что Гульназ Радмиловна после своего скандального увольнения из БИРО должна приступить к работе на кафедре дошкольной педагогики и психологии Башгоспедуниверситета.
- Эта информация является неточной, поскольку Гульназ Радмиловна Шафикова на кафедре дошкольной педагогики и психологии БГПУ им.М.Акмуллы работает по совместительству с сентября 2015 года по настоящее время, - сообщила начальник управления информационной политики БГПУ им. М. Акмуллы Ольга Столярова. – Соответственно, она не могла «вернуться» на кафедру или «устроиться» на нее, поскольку не увольнялась с этой работы.
По уточненным данным, Гульназ Шафикова, даже будучи министром образования РБ, продолжала быть сотрудником кафедры дошкольной педагогики и психологии БГПУ. Как объяснили в вузе, законодательство разрешает государственным служащим вести научную и преподавательскую деятельность.
- На кафедре дошкольной педагогики и психологии Г.Р. Шафикова последние несколько лет руководит написанием магистерских диссертаций и подготовкой выпускных квалификационных работ. Конечно, эта работа оплачивается. Кроме этого, как представитель работодателя, она несколько раз была членом Государственной аттестационной комиссии, - уточнила Ольга Столярова по просьбе Медиакорсети.
Уточним еще раз, что Гульназ Шафикова продолжительное время работала министром образования в Башкирии, однако рассталась с должностью осенью 2018 года.
Против назначения Шафиковой на пост ректора БИРО его сотрудники устроили акцию протеста, писали петицию, однако назначение все же состоялось. Источники сообщили Медиакорсети, что за время ее работы уволились многие сотрудники. Шафикова доводила до слез даже мужчин, как рассказал наш собеседник.
В августе прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров публично посоветовал нынешнему главе минобра республики Айбулату Хажину прекратить череду скандалов в БИРО.
Отметим, что этот факт трудоустройства экс-чиновницы не единственный, удививший журналистов и студентов. В редакцию Медиакорсети прислали фотографию таблички, обнаруженной в недрах педуниверситета.
Так, на одной из стен студенты нашли признаки присутствия в вузе его бывшего ректора Раиля Асадуллина, который теперь является депутатом Госсобрания РБ на освобожденной основе. При этом, если верить табличке, Раиль Асадуллин сейчас является также и заведующим кафедрой педагогики и психологии Башгоспедуниверситета имени Акмуллы.