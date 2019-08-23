Это непедагогично: экс-работники БИРО уточнили слова Хабирова о скандалах в институте

Медиакорсеть узнала мнения бывших сотрудников Института развития образования по поводу претензий, высказанных на днях врио главы Башкирии Радием Хабировым в адрес руководства данного учебного заведения.

Как сообщил портал Ufatime.ru, этот разговор произошел в ходе августовского совещания работников образования в конце прошлой недели. Радий Хабиров в ходе обсуждения одной из тем обратился к исполняющему обязанности министра образования Башкирии Айбулату Хажину и посоветовал навести порядок в башкирском Институте развития образования. Это учебное заведение в последний год имеет репутацию места, которое постоянно связано с теми или иными скандалами.

Руководителем института назначили бывшую главу минобра республики Гульназ Шафикову. Против этого отчаянно сопротивлялись практически все сотрудники института, называя ее не без оснований неграмотным человеком и жестоким руководителем. Шафиовой припоминали громкие истории с ошибками в посте в соцсетях и плагиатом чужой информации.

Однако назначение все же состоялось. Но и после этого скандалы не прекратились. Жалобы на действия Гульназ Шафиковой как руководителя то и дело поступали в разные инстанции.

Добавились также претензии жильцов ведомственного общежития, которых она решила выселить на улицу.

Видимо, тревожных сигналов по поводу ситуации в БИРО стало слишком много, раз Радий Хабиров решил вынести эту тему в публичную плоскость.

— Мы когда-нибудь наведём порядок в этом институте развития образования, чтобы он стал инструментом, который в самом деле помогает учителям? Или так и будет продолжаться постоянная череда скандалов? — спросил Радий Хабиров Айбулата Хажина, который явно был не готов сразу ответить на такой вопрос.

Тогда Радий Хабиров попросил главу ведомства задуматься о заданном им вопросе и наконец-то поставить точку в нем.

Медиакорсеть попросила прокомментировать ситуацию в институте его бывших сотрудников. Как оказалось, оттуда уволились уже многие люди, в том числе много лет проработавшие в институте.

— Скорее всего, речь идет о многократных жалобах на Гульназ Шафикову. Известно, что сразу после ее прихода, против которого сотрудники БИРО даже выходили на пикеты, люди массово начали увольняться. Она доводила до слез даже некоторых мужчин. Каким бы ни был руководитель, профессионалом, бывшим министром, ученым с регалиями, в первую очередь, он должен быть человеком. Все дело в ее отношении к людям, — рассказал один из бывших сотрудников института на условиях анонимности.

— В этом институте всегда шли политэкономические интриги. Мало того, что сюда постоянно назначались люди из районов, обязательно члены «ЕдРа», так ради них увольняли прежних сотрудников, вынуждая либо соглашаться на оклад в 5000 рублей, либо уйти. Причем эти «назначенцы» никогда не задерживались, им всегда позже находили более теплое перспективное место. Проводили ли в институте мероприятия, покупали ли кресла в актовый зал — у штатных сотрудников ежемесячно удерживали деньги с зарплаты. Вроде бы как в самом центе Уфы стоит здание, а про бардак никто не знает, — поведал другой сотрудник с 10-летним стажем в БИРО.

— Я в числе уволенных. Мой последний рабочий день в БИРО был еще 24 июня, поэтому не считаю корректным комментировать происходящее в Институте, — сказал бывший доцент института Фанзиль Буляков и добавил, что не очень хочет вспоминать о нем.