«Эксперимент» не удался: названа причина увольнения ректора ИРО Башкирии Шафиковой

В распоряжении Медиакорсети оказалась копия приказа №9 Министерства образования и науки РБ об увольнении Гульназ Шафиковой с поста ректора Института развития образования Башкирии.

Как следует из текста, Гульназ Шафикова уволена со вчерашнего числа, с 24 января, на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ, то есть в связи с истечением срока трудового договора.

Бухгалтерии следует произвести полный расчет с Гульназ Шафиковой, а также выплатить ей компенсацию за неиспользованный отпуск за период с 25 января прошлого года по вчерашний день.

Исполнение обязанностей ректора с правом подписи финансовых документов данным приказом временно возложено на проректора Альберта Ташбулатова, которому с сегодняшнего дня также полагается прибавка к зарплате в связи с такими изменениями.

Гульназ Шафиковой следует передать Альберту Ташбулатову в установленном порядке печать учреждения, учредительные и иные документы БИРО.

В приказе также уточняется, что уведомление о расторжении контракта Гульназ Шафиковой было вручено еще на прошлой неделе, 17 января.

- Для нас это самый лучший подарок к Дню студентов, к 25 января – Татьяниному дню, у нас сегодня настоящий праздник, - поделился эмоциями с Медиакорсетью один из сотрудников института. – За этот год уволились уже многие сотрудники, которые не сработались с Гульназ Радмиловной, и собирались за ними последовать еще около десяти человек. С ней невозможно работать. Шафикова – редкостная грубиянка, которая совершенно не думает о подчиненных, а озабочена только своей карьерой.

Напомним, Гульназ Шафикова была уволена с поста министра образования осенью прошлого года. Ее место занял Айбулат Хажин. Этому событию предшествовали скандальные истории.

Первая была связана с постом в соцсетях, в котором министр образования допустила разу несколько орфографических ошибок. Министр попыталась свести происшедшее к шутке и написала в соцсетях, что «эксперимент удался», намекнув, что она таким способом пыталась проверить грамотность пользователей соцсетей. Однако такое оправдание вызвало лишь смех аудитории.

Второй скандальный случай касался плагиата, в котором Шафикову публично обвинила психолог Елена Садыкова. На сей раз министр сослалась на то, что ей "просто передали текст из другого источника". Затем она вообще удалилась из соцсетей на некоторое время.

Против назначения Шафиковой на пост ректора БИРО его сотрудники устроили акцию протеста, писали петицию, однако назначение все же состоялось.

Год работы Шафиковой на посту ректора БИРО сопровождался также скандалами.

Так, она потребовала выселить жильцов общежития института, среди которых были также бывшие сотрудники института и их близкие.

За минувший год из института решили уволиться многие его сотрудники, которые были не согласны с методами руководства Гульназ Шафиковой.

- Она доводила до слез даже некоторых мужчин. Каким бы ни был руководитель - профессионалом, бывшим министром, ученым с регалиями, но, в первую очередь, он должен быть человеком. Все дело в ее отношении к людям, — рассказал один из бывших сотрудников института на условиях анонимности. — В этом институте всегда шли политэкономические интриги. Мало того, что сюда постоянно назначались люди из районов, обязательно члены «ЕдРа», так ради них увольняли прежних сотрудников, вынуждая либо соглашаться на оклад в 5000 рублей, либо уйти. Причем эти «назначенцы» никогда не задерживались, им всегда позже находили более теплое перспективное место. Проводили ли в институте мероприятия, покупали ли кресла в актовый зал — у штатных сотрудников ежемесячно удерживали деньги с зарплаты. Вроде бы как в самом центе Уфы стоит здание, а про бардак никто не знает.

В августе прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров Хабиров публично посоветовал нынешнему главе минобра республики Айбулату Хажину прекратить череду скандалов в БИРО.