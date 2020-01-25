Экс-министра и руководитель БИРО в Уфе Гульназ Шафикова уходит с поста – источник

О том, что Гульназ Шафикова, глава Башкирского института развития образования (БИРО) уходит со своего поста, нам сообщил наш информированный источник. Эту же информацию нам подтвердил бывший сотрудник института, который в курсе событий.

Одной из возможных причин для отставки г-жи Шафиковой является то, что она, говоря проще, не сработалась с коллективом и вообще с людьми. По отзывам сотрудников, вела себя с людьми не этично. Дозвониться до Гульназ Шафиковой оперативно не удалось.

Напомним, что г-жа Шафикова возглавляла ранее республиканское министерство образования. Запомнилась тем, что однажды написала пост в соцсетях с ошибками. Когда эти ошибки заметили и указали на них, тогда еще министр заявила более чем странную причину для этого: мол, это был эксперимент.

Деятельность Гульназ Шафиковой на посту руководителя БИРО сопровождалась скандалами. Это, например, выселение жильцов из общежития института. Многие сотрудники института предпочли лучше уволиться, чем работать под ее руководством.

О том, кто станет новым руководителем БИРО, пока неизвестно, источники называют различные фамилии.