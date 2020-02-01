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В Башкирии пациент избил беременную женщину-врача до потери сознания

1 февраля 2020, 07:40
Фото: Pixabay
Об очередном жестоком нападении на врача во время исполнения его рабочих обязанностей рассказал глава минздрава Башкирии Максим Забелин.

Шокирующий инцидент произошел в Нефтекамске. Нападение произошло, по словам Максима Забелина, на рабочем месте врача при свидетелях.

Глава минздрава утверждает, что женщину разъяренный пациент взял за волосы и избил до такой степени, что та потеряла сознание и была срочно госпитализирована. При этом под угрозой до сих пор жизнь и здоровье ее будущего ребенка.

По словам министра, нападавшим был мужчина - «родственники ребенка, отказавшиеся от посещения кабинета неотложной помощи». Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы. Ведется следствие.

Ранее мы писали о том, что в Уфе в день сухого закона пьяный хоровод жестоко избил фельдшера.

По данным МВД по РБ, только за 9 месяцев 2019 года было зафиксировано 25 нападений на врачей, 17 из них носили прямую угрозу жизни медикам. Всего в указанный период зарегистрировано 142 подобных преступления против врачей и работников здравоохранения.

Зачастую после подобных случаев, как сообщают в профсоюзе, медики увольняются, становятся временно нетрудоспособными, уходят из профессии вообще, тем самым только увеличивая нехватку специалистов на местах.

По словам юриста Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Ильи Дмитриева, правоохранительные органы рассматривают подобные случаи нападения на медиков «крайне неохотно».

«В моей практике единицы дел, когда за оскорбление и побои медиков удается добиться справедливого наказания для обидчика. А вот когда дела годами рассматриваются примеров масса», — говорит он.

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