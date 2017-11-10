Пьяный уфимец напал на врача скорой помощи

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Инцидент произошел на днях в Черниковке.
В Калининском районе Уфы мужчина напал на фельдшера скорой помощи, сообщают «Вести-Башкортостан».
Пьяный мужчина избил 41-летнюю сотрудницу станции скорой помощи руками и ногами. Инцидент произошел в одном из домов на улице Орджоникидзе. В региональном следственном управлении по этому поводу началась доследственная проверка.
Напомним, ранее Медиакорсеть писала о том, что в Башкирии осудят мужчину, напавшего на бригаду скорой помощи. Тогда врачи пытались помочь пьяному лежащему на земле мужчине. На врачей он напал с ножом. Возбуждено уголовное дело.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей