Пьяный уфимец напал на врача скорой помощи

Инцидент произошел на днях в Черниковке.

Пьяный мужчина избил 41-летнюю сотрудницу станции скорой помощи руками и ногами. Инцидент произошел в одном из домов на улице Орджоникидзе. В региональном следственном управлении по этому поводу началась доследственная проверка.

Напомним, ранее Медиакорсеть писала о том, что в Башкирии осудят мужчину, напавшего на бригаду скорой помощи. Тогда врачи пытались помочь пьяному лежащему на земле мужчине. На врачей он напал с ножом. Возбуждено уголовное дело.