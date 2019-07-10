«Пациенты чувствуют безнаказанность»: В Башкирии вновь напали на врача скорой помощи

Сегодня в Стерлитамаке в очередной раз напали на врача скорой помощи. В 1.24 ночи диспетчеру поступил звонок — мужчина без сознания. На вызов приехал фельдшер, пациент лежал на полу. Со слов жены мужчина стоял, а потом упал. При осмотре медиком артериальное давление и сахар у пациента были в норме, признаки инсульта выявлены не были.

Жена рассказала, что накануне вечером и до этого муж пил. В это время тот вскочил на ноги, напал на фельдшера и с силой ударил его в живот. Сотрудник скорой помощи попытался защититься, завязалась борьба. Жена повисла на муже, пыталась оттащить его от медика, чтобы остановить избиение. Фельдшер с трудом выскочил из квартиры.

Через час поступил новый вызов по тому же адресу — с жалобой на то, что у мужчины сильные боли в руке. В этот раз фельдшер скорой помощи приехал вместе с сотрудниками полиции.

— Я специально второй раз поехал на вызов, с одной стороны, хотел посмотреть, все ли в порядке с больным — с другой понимал, что тот просто опасен, — рассказал пострадавший.

Дверь открыла жена, пьяный мужчина спал. Его разбудили, попытались выяснить, зачем снова вызвали скорую. Увидев полицейских, мужчина испугался, заявил, что фельдшер его избил и у него от этого болит рука.

Однако при осмотре телесных травм у него не обнаружили. В отличие от сотрудника скорой помощи, которого пришлось госпитализировать. Полицейские вместе с участковым составили акт, жена подтвердила факт нападения и избиения медика.

Вернувшись с повторного вызова и отойдя от шока, уже на станции фельдшеру стало плохо, он обратился в травмпункт городской больницы № 1, откуда он и был госпитализирован в хирургическое отделение с диагнозом закрытая травма живота.

Медик написал заявление в городской отдел полиции о нападении и избиении при исполнении своих служебных обязанностей и получил направление для прохождения судмедэкспертизы для определения степени тяжести полученных травм.

По словам председателя профкома станции скорой медицинской помощи Стерлитамака Ларисы Галиакберовой, вряд ли пьяный пациент, избивший фельдшера, будет наказан.

— Я работаю старшим фельдшером, сама выезжаю на вызовы, но ни одного случая хотя бы административного наказания за нападение на сотрудников скорой помощи не было, — заявила она. - В городе только две полностью укомплектованных бригады — кардиологическая и травматологическая. Фельдшеры выезжают на вызов одни без врачей, пациенты порой агрессивные, они чувствуют свою безнаказанность. Просто страшно работать.

— Уходят опытные кадры — фельдшер, получивший травму живота, проработал на скорой больше 20 лет, — добавила Лариса Галиакберова. — Неизвестно, сколько он пролежит в больнице, а потом будет лечиться амбулаторно. И останется ли на скорой после этого.

Республиканский профсоюз работников здравоохранения обратился в МВД и прокуратуру Башкирии, потребовав взять под личный контроль указанный случай совершения противоправных действий в отношении медицинского работника, провести тщательное расследование этого и других случаев нападения на сотрудников скорой помощи в Стерлитамаке и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в конце апреля в том же Стерлитамаке на вызове сотрудник скорой помощи был избит и получил черепно-мозговую травму. На больничном фельдшер провел 21 день, повторная судмедэкспертиза подтвердила нанесение ему травм легкой степени тяжести. По словам пострадавшего, дело готовятся передать в суд. В правоохранительных органах ему намекнули, что избивший фельдшера скорой помощи пьяный пациент скорей всего даже штрафа не получит.

— Республиканские власти озабочены проблемой скорой помощи, принимают меры по привлечению молодых специалистов, покупают новые машины, разрабатывают программы по улучшению условий и оплаты труда выездных бригад, а с другой стороны врачей на вызове избивают пьяные пациенты, — отметил заведующий правовым отделом республиканского профсоюза работников здравоохранения Виталий Манзюков. - Может, впору задуматься и обеспечить безопасность выездных бригад.

Как сообщили в рескоме работников здравоохранения, с начала года было зарегистрировано 8 случаев травматизма на работе врачей скорой только в Уфе, в прошлом году их было 17. В эту статистику входят травмы, полученные в разных ситуациях, в том числе и в результате нападений.