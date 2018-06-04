В Уфе буйный пациент напал с кулаками на врача

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Инцидент произошел накануне в одной из больниц Орджоникидзевского района Уфы около 22.00.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии РБ, дежурный врач делал традиционный обход. Внезапно он услышал шум в одной из палат. Буйный пациент в ней приставал к медсестрам, выражался в их адрес нецензурной бранью, угрожал физической расправой.
Тогда врач сделал больному замечание. Однако это ему не понравилось и он накинулся на медработника с кулаками и несколько раз ударил в лицо. Сотрудницы больницы, ставшие свидетелями происшествия, нажали тревожную кнопку. Прибывшие росгвардейцы задержали дебошира - ранее судимого за угрозу убийством 45-летний жителя г. Ишимбая. Он передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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