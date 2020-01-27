В Уфе в день сухого закона пьяный хоровод жестоко избил фельдшера

О подробностях случившегося, а заодно и о результатах проведенной проверки, рассказали в Профсоюзе медиков республики.

Известно, что звонок о помощи поступил в скорую 3 января. На место оперативно прибыли врач и фельдшер Южной подстанции Республиканской станции скорой медпомощи. Примечательно, что дверь им, по словам членов профсоюза, открыла «женщина в костюме зайца, а на полу в позе звезды лежал мужчина, которому и вызвали скорую». При этом в однокомнатной квартире всего было четверо человек в состоянии сильного алкогольного опьянения. Напомним, что в этот день действовал официальный запрет властей республики на продажу спиртного.

Врач, осмотрев «лежачего» пациента, назначил ему внутривенную инъекцию.

«Когда фельдшер подошел к больному с набранными в шприце препаратами, тот со словами «я пьяный», вскочил на ноги, стал угрожать, попытался ударить медика. Врачу удалось выбраться из квартиры, а вот медбрату не повезло. Вся пьяная кампания набросилась на него, его били по голове, пинали, пытались душить», — рассказывает подробности пьяной драки представитель профсоюза Ольга Сошникова.

Пострадавший фельдшер после полученных ударов угодил в больницу — ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мужчина обратился за помощью в полицию. Его обидчикам теперь вполне может грозить уголовный срок.

По данным МВД по РБ, только за 9 месяцев 2019 года было зафиксировано 25 нападений на врачей, 17 из них носили прямую угрозу жизни медикам. Всего в указанный период зарегистрировано 142 подобных преступления против врачей и работников здравоохранения.

Зачастую после подобных случаев, как сообщают в профсоюзе, медики увольняются, становятся временно нетрудоспособными, уходят из профессии вообще, тем самым только увеличивая нехватку специалистов на местах.

По словам юриста Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Ильи Дмитриева, правоохранительные органы рассматривают подобные случаи нападения на медиков «крайне неохотно».