«Нам нужен бренд»: в Башкирии решили потратить 1,5 млрд рублей на развитие легпрома

Об этом заявил глава региона Радий Хабиров, отметивший, что Башкортостану нужен «свой бренд». С 130 ранее заложенных млн рублей сумма вложений в развитие промышленности увеличится до 1,5 млрд рублей.
Только в 2020 году на эти цели должны направить более 179 млн рублей. Предприятиям наполовину проспонсируют модернизацию оборудования, дадут субсидии на участие в различных выставках и форумах, в том числе всероссийских.
Но даже и это еще не все – власти республики планируют также поддержать тех, кто производит сырье для башкирского легпрома привлечением льготных займов под 2%.
Добавим, что по данным властей республики, только в 2019 году легпром отгрузил продукцию на 9,4 млрд рублей. Меры по развитию должны увеличить объем до 17 млрд рублей.
В настоящее время в отрасли работают около 6 тысяч человек.