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«Нам нужен бренд»: в Башкирии решили потратить 1,5 млрд рублей на развитие легпрома

1 февраля 2020, 06:25
Фото: pravitelstvorb.ru
Власти республики планируют в десять раз увеличить поддержку легкой промышленности до 2025 года.

Об этом заявил глава региона Радий Хабиров, отметивший, что Башкортостану нужен «свой бренд». С 130 ранее заложенных млн рублей сумма вложений в развитие промышленности увеличится до 1,5 млрд рублей.

Только в 2020 году на эти цели должны направить более 179 млн рублей. Предприятиям наполовину проспонсируют модернизацию оборудования, дадут субсидии на участие в различных выставках и форумах, в том числе всероссийских.

Но даже и это еще не все – власти республики планируют также поддержать тех, кто производит сырье для башкирского легпрома привлечением льготных займов под 2%.

Добавим, что по данным властей республики, только в 2019 году легпром отгрузил продукцию на 9,4 млрд рублей. Меры по развитию должны увеличить объем до 17 млрд рублей.

В настоящее время в отрасли работают около 6 тысяч человек.

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