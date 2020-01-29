Войти, поднять и нарастить: власти Башкирии рассказали о планах до 2024 года
В Башкирии принята программа работы правительства республики на ближайшие 4 года.
Об этом стало известно на прошедшем оперативном совещании в правительстве республики. Амбициозными планами поделился, в частности, вице-премьер Андрей Назаров.
Он заявил, что для него главной экономической целью станет увеличение в течение 4-5 лет объемов ВРП (валового регионального продукта) до 2,5 трлн рублей, в то время как в 2018 году он составлял около 1,5 трлн рублей.
Кроме того, Андрей Назаров озвучил цель попасть в топ-10 регионов по индексу промышленного производства и объему отгруженных товаров, занять второе место по производству товарного молока, войти в лидеры (для начала – в восьмерку) по производству мяса и лидирующие позиции занять среди регионов, в которых производят зерно.
Еще одна цель – наращивание объемов строительства до 3,7 кв.м.
Ранее в правительстве Башкирии чиновники рассказали, как будут добиваться плановых показателей, по которым будут оценивать власти на местах.
Например, в 2019 году продолжительность жизни среднего жителя Башкирии ожидалась на уровне 72,83 года. В 2020-м и 2021-м, соответственно, мы будем доживать до 73,66 и 74,49 года соответственно. Смертность трудоспособного населения на 100 тысяч человек снизится с 539 человек в 2019 году до 538 и 537 человек соответственно в последующие два года, начиная с текущего только наступившего.