Войти, поднять и нарастить: власти Башкирии рассказали о планах до 2024 года

Об этом стало известно на прошедшем оперативном совещании в правительстве республики. Амбициозными планами поделился, в частности, вице-премьер Андрей Назаров.

Он заявил, что для него главной экономической целью станет увеличение в течение 4-5 лет объемов ВРП (валового регионального продукта) до 2,5 трлн рублей, в то время как в 2018 году он составлял около 1,5 трлн рублей.

Кроме того, Андрей Назаров озвучил цель попасть в топ-10 регионов по индексу промышленного производства и объему отгруженных товаров, занять второе место по производству товарного молока, войти в лидеры (для начала – в восьмерку) по производству мяса и лидирующие позиции занять среди регионов, в которых производят зерно.

Еще одна цель – наращивание объемов строительства до 3,7 кв.м.

Ранее в правительстве Башкирии чиновники рассказали, как будут добиваться плановых показателей, по которым будут оценивать власти на местах.