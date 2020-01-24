Алкоголизм Шредингера: власти Башкирии рапортуют о победе, жизнь показывает обратное

Вчера, 23 января, на площадке «РБК-Уфа» прошел круглый стол на тему более чем успешной борьбы с алкоголизмом (по версии госорганов), в отдельно взятом регионе – Башкирии. Ну, если не совсем о победе речь шла, то о победе и повсеместном, видимо, ЗОЖе в новогодние каникулы.

Согласно отчету республиканского Госкомитета по торговле, в новогодние каникулы в период с 1 по 8 января объемы продаж крепкого алкоголя снизились на 27%. Эти данные со ссылкой на ведомство приводит издание. Снижение на треть – это очень серьезная заявка на реальную победу над всеобщим злом.

Однако суровая действительность может оказаться совсем иной. Издание сообщает, например, что представители торговой сети «Даско-Трейд» говорят, что никакого снижения продаж в их торговых точках не было ни во время каникул, ни накануне новогодних праздников.

Время, по словам представителя сети, когда накануне каких-то дат алкоголь массово закупался, прошли. То есть, народ как пил раньше, так и пил в январе. А эффективность мероприятий по ограничению продаж и потребления алкоголя можно будет реально оценить не сразу, а лишь спустя более продолжительный временной промежуток.

Представитель другой торговой сети «Магнит» на этом круглом столе также привел данные, которые никак не совпадают с более чем оптимистичными цифрами госорганов. В магазинах с красной вывеской, по данным сети, продажи перед Новым годом выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 246%. Почти в три раза – на минуточку.

А в сами каникулы, точнее, в период с 4 по 6 января прирост продаж составил 14%. Необходимо иметь в виду, что «Магнит» – это торговая сеть с недорогими (относительно и сравнительно) товарами, включая алкоголь, по сравнению с другими. Если не дискаунтер в чистом виде, то почти. Отсюда, в том числе, видимо, рост продаж.