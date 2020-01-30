В Башкирии власти отчитались, что индекс промышленного производства стал выше

Индекс промышленного производства в Башкирии по итогам 2019 года выше уровня 2018 и опережает средний показатель по России.

В Приволжском федеральном округе республика заняла шестое место. На первой позиции Марий Эл с индексом 7,1%, а на последнем Оренбургская область с 0,4%.

В РБК-Уфа отмечают, что в Башкирии также вырос объем добычи полезных ископаемых на 11,9%. Лучше всего выросла полиграфия – 40,8%, затем выпуск бумаги – 34,1%, производство компьютеров и оптических изделий – 24,5%, нефтепродуктов – 16,8%, лекарств – 15%.

Отстает регион на 30,9% в производстве металлических изделий, электрооборудования – до 14,9%, производстве минеральной продукции, текстиля - на 11,8%.