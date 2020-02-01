Члены СПЧ РФ планируют приехать в Башкирию, чтобы обсудить дело Дильмухаметова

Согласно опубликованному на сайте заявлению от члена СПЧ, главреда «МК» Павла Гусева, правозащитники, внимательно изучив всю имеющуюся информацию по делу политика Айрата Дильмухаметова, пришли к выводу, что он «не призывает к выводу из состава РФ, а требует лишь дать больше полномочий республике Башкортостан». Кроме того, как пишет Павел Гусев, «от всяческих насильственных призывов он уберегает молодежь».
Из всего этого Павел Гусев, а также другие члены СПЧ при президенте РФ намерены встретиться с представителями СПЧ при главе Башкирии для того, чтобы «детально изучить дело Дильмухаметова», а также обсудить само дело с Радием Хабировым. В письме также сообщается, что поводом стало обращение 9 членов СПЧ Башкирии, которые несколько дней назад написали в федеральный СПЧ письмо и попросили обратить внимание на дело Дильмухаметова.
Напомним, ранее мы писали о том, что следователи ФСБ по РБ вызвали трех журналистов башкирских СМИ на допрос в связи с публикациями об Айрате Дильмухаметове.