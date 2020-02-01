Члены СПЧ РФ планируют приехать в Башкирию, чтобы обсудить дело Дильмухаметова

Из всего этого Павел Гусев, а также другие члены СПЧ при президенте РФ намерены встретиться с представителями СПЧ при главе Башкирии для того, чтобы «детально изучить дело Дильмухаметова», а также обсудить само дело с Радием Хабировым. В письме также сообщается, что поводом стало обращение 9 членов СПЧ Башкирии, которые несколько дней назад написали в федеральный СПЧ письмо и попросили обратить внимание на дело Дильмухаметова.