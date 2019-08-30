Айрат Дильмухаметов объяснил свой арест предстоящими выборами главы Башкирии

Сегодня, 30 августа, в Кировском районном суде Уфы прошло заседание по поводу продления меры пресечения общественнику Айрату Дильмухаметову. Подробности сообщили журналисты радио «Эхо Москвы в Уфе».

По их словам, соратников Дильмухаметова в суд не пустили, однако при этом был открыт доступ для ближайших родственников подсудимого и журналистов.

После выступления адвоката Алексея Захарова, попросившего отпустить Дильмухаметова под домашний арест, следователь ФСБ Сергей Корепанов озвучил возражения следствия, объяснив свою позицию тем, что Дильмухаметов был ранее судим. Его поддержала представитель гособвинения.

Сам Айрат Дильмухаметов заявил суду, что для продления его ареста оснований нет, поскольку доводы следствия уже приводились для продления срока его содержания по стражей ранее, и это нарушение противоречит решению пленума Верховного суда России.

При этом уголовное преследование в отношении себя Айрат Дильмухаметов объяснил предстоящие выборы. Он считает, что мог бы составить серьезную конкуренцию на них всем остальным кандидатам, включая Радия Хабирова.

Дильмухаметов также напомнил, что несколько правозащитных организаций ранее признавали его политзаключенным.

Своей вины в публичных призывах к терроризму и нарушению территориальной целостности страны Дильмухаметов не признал.

Напомним, по версии следствия, в одном из видеороликов на YouTube Айрат Дильмухаметов высказывался в поддержку членов запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». В его доме были проведены обыски.

Между тем, не так давно в своем интервью врио главы Башкирии Радий Хабиров сказал, что не имеет отношения к делу Айрата Дильмухаметова.