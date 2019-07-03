В Уфе оппозиционер Айрат Дильмухаметов выйдет после ареста за два дня до выборов

В очередной раз продлен арест публицисту и оппозиционному политику Айрату Дильмухаметову. Суд вынес решение вчера, 2 июля.

— Следствие, ходатайствуя о продлении ареста, выдвигало все те же доводы, что и ранее — что он «может скрыться», «продолжить преступную деятельность» и так далее, — сообщил адвокат политика Алексей Захаров. — Новым обстоятельством было то, что Дильмухаметову 27 июня предъявили обвинения по ч.2 ст. 205.2 и по ч.1 ст. 280 УК РФ. Это, на мой взгляд, специально делалось «под продление ареста», поскольку одна из статей относится к категории тяжких преступлений. Сами же по себе обвинения ничем не подтверждаются. Мы просили назначить Дильмухаметову домашний арест, либо наложить ограничения на пользование Интернетом. Но судья удовлетворила ходатайство следствия о продлении ареста, при этом постановление суда было просто переписано из ходатайства. Мы, разумеется, обжалуем это решение в Верховном суде республики.

Напомним, 14 марта общественник был задержан работниками УФСБ по Башкирии, 15 марта Кировский районный суд арестовал его по обвинению в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (ч.2 ст.280.1 УК РФ). В вину Дильмухаметову вменяется прошлогоднее видеообращение, в котором он объявил о своем желании баллотироваться на пост «президента Четвертой Башкирской республики», обещая, что республика станет «учредителем новой, демократической федерации свободных народов».

Адвокат активиста Юрий Шагимарданов ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест. Он представил суду справки о наличии у матери арестованного третьей группы инвалидности и ряда хронических заболеваний. Защита также обратила внимание суда на отсутствие законно проведенной экспертизы по уголовному делу. Сам Айрат Дильмухаметов заявил, что его вина еще не доказана в суде. Он пояснил, что в своем обращении «разбирал перспективы создания новой федерации снизу с точки зрения науки о федерализме» и выразил недоумение тем, что за высказывания научного характера его привлекают к уголовной ответственности.