«Вызывают всех»: ФСБ решило допросить журналистов Башкирии, писавших о Дильмухаметове

Сегодня, 29 января, стало известно, что в региональное управление ФСБ по Башкирии вызваны три журналиста разных республиканских СМИ, которые, по мнению следствия, уделяли много внимания теме деятельности Айрата Дильмухаметова. Напомним, он обвиняется в поддержке экстремистской деятельности, покушении на территориальную целостность России и оправдании терроризма.

Первым из журналистов накануне, 28 января, на допросе в УФСБ по РБ побывал обозреватель портала ProUfu.ru Рамиль Рахматов, который позднее пояснил, что суть бесед со следователем сводилась к уточнению обстоятельств подготовки материалов об Айрате Дильмухаметове, а также к тому, что он знает об объявленном Айратом Дильмухаметовым сборе средств.

Сегодня во второй половине дня на допрос в ФСБ вызван журналист портала Idel.Реалии (радиостанция «Свобода») Артур Асафьев, он пояснил Медиакорсети, что темой для его общения с сотрудниками ведомства могут быть также прошлые публикации о Дильмухаметове, которые были сделаны еще до его ареста.

- Вызывают всех, кто активно писал в СМИ о Дильмухаметове и его деле, - такую запись сделал на своей странице в Фейсбуке Артур Асафьев.

Известно также, что завтра, 30 января, на допрос в ФСБ должен отправиться шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев, который также является членом Совета по правам человека при главе Башкирии.

Как сообщили его коллеги на сайте радиостанции, при доставке повестки Валиеву пояснили, что у следствия имеются вопросы по поводу интервью Айрата Диьмухаметова, которое он дал 23 мая 2018 года Руслану Валиеву в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Уфе».

Тем временем, Руслан Валиев вместе с еще восемью членами регионального Совета по правам человека направил письмо на имя главы федерального СПЧ Валерия Фадееа с просьбой взять на контроль «дело Дильмухаметова».