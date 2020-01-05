mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 января 2020, 05:58

Published 5 января 2020, 05:58

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

В Башкирии мужчина скончался после травмы позвоночника в батутном центре

В Башкирии мужчина скончался после травмы позвоночника в батутном центре

5 января 2020, 05:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Несчастный случай произошел накануне Нового года.

Перелом позвоночника в области шеи 24-летний мужчина получил на батутах в торговом центре Стерлитамака, куда он пошел с маленьким сыном 26 декабря.

Как сообщает «Башинформ», пострадавший впал в кому в Стерлитамакской городской больнице. 3 января он скончался, не приходя в сознание. РИА Новости со ссылкой на свои источники указывает, что несчастный случай произошел в ТЦ «Сити Молл».

Следственный комитет по РБ проводит доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти. По предварительным данным, мужчина не соблюдал меры безопасности.

Напомним, это не первый подобный случай в регионе, произошедший в батутном центре. Так, весной этого года 12-летний мальчик получил компрессионный перелом позвонков в уфимском батутном центре (было возбуждено уголовное дело), перелом и ушиб пяточных костей получила 10-летняя девочка на батутах в Октябрьском (возбуждено дело об административном правонарушении). В 2016 году 5-летний мальчик в батутном центре одного из ТРК Стерлитамака упал между ареной батута и незакрепленным нижним краем заградительной страхующей сетки на бетонный пол, и получил компрессионный перелом нескольких грудных позвонков (возбуждено уголовное дело).

Материалы по теме
В Башкирии за полгода 130 детей получили травмы на батутах - РДКБМЧС: В скандале с батутом в Башкирии виноват полиэтиленовый пакетВ Башкирии ребенок получил перелом на батуте
#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Несчастный случай
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика