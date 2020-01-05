В Башкирии мужчина скончался после травмы позвоночника в батутном центре

Напомним, это не первый подобный случай в регионе, произошедший в батутном центре. Так, весной этого года 12-летний мальчик получил компрессионный перелом позвонков в уфимском батутном центре (было возбуждено уголовное дело), перелом и ушиб пяточных костей получила 10-летняя девочка на батутах в Октябрьском (возбуждено дело об административном правонарушении). В 2016 году 5-летний мальчик в батутном центре одного из ТРК Стерлитамака упал между ареной батута и незакрепленным нижним краем заградительной страхующей сетки на бетонный пол, и получил компрессионный перелом нескольких грудных позвонков (возбуждено уголовное дело).