В Башкирии мужчина скончался после травмы позвоночника в батутном центре

Posted 5 января 2020, 05:58
Published 5 января 2020, 05:58
Modified 17 октября 2022, 20:44
Updated 17 октября 2022, 20:44
Перелом позвоночника в области шеи 24-летний мужчина получил на батутах в торговом центре Стерлитамака, куда он пошел с маленьким сыном 26 декабря.
Как сообщает «Башинформ», пострадавший впал в кому в Стерлитамакской городской больнице. 3 января он скончался, не приходя в сознание. РИА Новости со ссылкой на свои источники указывает, что несчастный случай произошел в ТЦ «Сити Молл».
Следственный комитет по РБ проводит доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти. По предварительным данным, мужчина не соблюдал меры безопасности.
Напомним, это не первый подобный случай в регионе, произошедший в батутном центре. Так, весной этого года 12-летний мальчик получил компрессионный перелом позвонков в уфимском батутном центре (было возбуждено уголовное дело), перелом и ушиб пяточных костей получила 10-летняя девочка на батутах в Октябрьском (возбуждено дело об административном правонарушении). В 2016 году 5-летний мальчик в батутном центре одного из ТРК Стерлитамака упал между ареной батута и незакрепленным нижним краем заградительной страхующей сетки на бетонный пол, и получил компрессионный перелом нескольких грудных позвонков (возбуждено уголовное дело).