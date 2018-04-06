В Башкирии за полгода 130 детей получили травмы на батутах - РДКБ

Травмотологи РДКБ обеспокоены увеличением количества травм полученных детьми в батутных центрах, сообщается на сайте РДКБ.

В травмпункт этой больницы за последние 6 месяцев зафиксировано 130 обращений с травмами, полученными в последствии прыжков на батутах.

- Из них 17 пациентов были госпитализированы в стационар, некоторые случаи потребовали оперативного вмешательства, - сообщили в больнице.

Заведующая травмотологическим пунктом РДКБ, травматолог-ортопед Лейсан Хамидуллина дала в связи с этим несколько советов.

- Если соблюдать меры предосторожности, то батут полезен, особенно для детского организма, - объясняет врач. - В результате занятий у ребенка укрепляется дыхательная система, развивается мелкая моторика, упражняется опорно-двигательный аппарат. Но необходимо помнить, что, как и любой вид физической нагрузки с использованием технических средств, батут является травмоопасным видом спорта. И относиться к таким занятиям нужно не как к развлечению, а как к серьезной нагрузке, требующей определенной подготовки и обязательного медицинского (врачебного) допуска – именно во время осмотра определяются противопоказания к таким занятиям.

- Нельзя сразу нагружать суставы и позвоночник ребенка ранними длительными занятиями, - предупреждает травмотолог. - Во время занятия увеличивается вертикальное давление (компрессия) на межпозвонковые диски, коленные и голеностопные суставы. Если ребенок не подготовлен к такой физической активности, его позвоночник не укреплен мышечным корсетом, если отсутствует предварительная «тренированность», то вследствие непривычной и длительной нагрузки у совсем нетренированных детей начинают отзываться слабые места позвоночника, шеи, суставов.

Причиной травм при занятиях на батуте является несоблюдение правил техники безопасности (занятия на батуте одновременно несколько детей, отсутствие контроля со стороны взрослых, падение с батута, взаимодействие с рамой и пружинами).

В результате ребенок может получить переломы (в некоторых случаях требующие хирургического вмешательства), сотрясения и травмы головы, растяжения, синяки, царапины и порезы, травмы шеи и головы (которые могут привести к параличу или смерти). Так что надо отнестись к занятиям батутом серьезно.

- При некоторых заболеваниях прыжки на батуте противопоказаны, - отмечает Лейсан Хамидуллина. - Если у ребенка есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой или нервной системой (или другие серьезные заболевания), требуется проконсультироваться с врачом о допуске к занятиям.

Ну и конечно, надо знать, как оказать первую помощь при получении ребенком травмы (или подозрении на нее). Тут основное правило – травмированный участок тела должен быть обездвижен.

- При повреждении нижней конечности – запрещается опора на нее, верхняя конечность – фиксируется к туловищу, при повреждении позвоночника, черепно-мозговой травме – строгое горизонтальное положение, - рассказывает врач. - На место повреждения конечности - холод (ледяная вода, лед). Любой случай травмы требует обращения к врачу - в экстренном или срочном порядке!

И если вы не хотите, чтобы ребенок получил травму, то запомните несколько простых правил.

Не нужно брать с собой посторонние предметы, пищу, вещи с режущими острыми краями.

По возможности лучше выбрать одежду без выступающих застежек, молний и других деталей, из обуви лучше взять чешки или прыгать в носках.

Все упражнения делать нужно в центре снаряда, не приближаясь к краю.

Нельзя прыгать вниз головой или с опорой на руки.

Перед занятием нужно сделать разминку, а при окончании не спрыгивать с батута, а осторожно сойти.