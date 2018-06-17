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МЧС: В скандале с батутом в Башкирии виноват полиэтиленовый пакет
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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МЧС: В скандале с батутом в Башкирии виноват полиэтиленовый пакет

Сегодня, 10:00ПроисшествияТатьяна МайороваФото: соцсети
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