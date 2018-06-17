МЧС: В скандале с батутом в Башкирии виноват полиэтиленовый пакет

Накануне, 16 июня, вечером пресс-служба Главного управления МЧС РФ по РБ прокомментировала появившуюся ранее в соцсетях информацию о ЧПП с батутом, случившемся во время сабантуя в Чишминском районе Башкирии. По их словам, эти сведения не соответствуют действительности.

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Спасатели сообщили, что сообщений, связанных с падением батута во время проведения праздника не поступало. А виной всему стал полиэтиленовый пакет, который попал в воздуховодную часть компрессора батута.

- В связи с этим работа компрессора была временно приостановлена. С батута организаторами аттракциона выведены два ребенка. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, - говорится в официальном сообщении МЧС.