В МЧС по Башкирии предупредили о ледяном дожде

Ранее Медиакорсеть уже публиковала сообщение о том, что в республике ожидается усиление ветра до 18 м/с, позже на сайте спасателей появилось предупреждение о ледяном дожде, гололедице, снежных накатов. Пообещали также налипание мокрого снега на провода и деревья.