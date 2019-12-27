В МЧС по Башкирии предупредили о ледяном дожде

Posted 27 декабря 2019, 08:53
Published 27 декабря 2019, 08:53
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
В МЧС по Башкирии опубликовали сообщение с предупреждением о том, что в регионе сегодня, 27 декабря, ожидается ухудшение погодных условий.
Ранее Медиакорсеть уже публиковала сообщение о том, что в республике ожидается усиление ветра до 18 м/с, позже на сайте спасателей появилось предупреждение о ледяном дожде, гололедице, снежных накатов. Пообещали также налипание мокрого снега на провода и деревья.
Население республики попросил быть внимательными и осторожными, чтобы сократить количество уличных травм и чрезвычайных ситуаций. Жителей предупредили, что не нужно торопиться и тем более бежать.