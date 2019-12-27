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Posted 27 декабря 2019, 08:53

Published 27 декабря 2019, 08:53

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В МЧС по Башкирии предупредили о ледяном дожде

В МЧС по Башкирии предупредили о ледяном дожде

27 декабря 2019, 08:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жителей республики попросили быть внимательнее и осторожнее.

В МЧС по Башкирии опубликовали сообщение с предупреждением о том, что в регионе сегодня, 27 декабря, ожидается ухудшение погодных условий.

Ранее Медиакорсеть уже публиковала сообщение о том, что в республике ожидается усиление ветра до 18 м/с, позже на сайте спасателей появилось предупреждение о ледяном дожде, гололедице, снежных накатов. Пообещали также налипание мокрого снега на провода и деревья.

Население республики попросил быть внимательными и осторожными, чтобы сократить количество уличных травм и чрезвычайных ситуаций. Жителей предупредили, что не нужно торопиться и тем более бежать.

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