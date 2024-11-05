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Снегопад

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2024
Сегодня в Уфе: день жестянщика и взбесившиеся цены
5 ноября, 20:20
Башкирии грозит сильный снегопад
5 ноября, 11:38
Такси в снегопад подешевело в Уфе
4 ноября, 11:41
Когда переобуваться на зимнюю резину в Уфе
9 октября, 03:18
Уфа готовится к снегопаду
3 октября, 05:23
Башкирию накрыл снегопад посреди мая
В столице Башкирии и некоторых районах республики в первые дни мая пошел снег. В соцсетях очевидцы делятся кадрами аномального погодного явления.
3 мая, 07:28
В Башкирии ожидается умеренное похолодание
Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды в республике на выходные.
29 марта, 04:05
За пять дней в Башкирии выпала треть от нормы осадков
5 февраля, 13:33
Синоптик указал на погодные аномалии этой зимы
Погодные аномалии текущей зимы в России отметил глава Гидрометеоцентра Роман Вильфанд.
16 января, 18:42
2023
Снегопад в Уфе: пробки, спешащие курьеры, заснеженные тропинки
21 декабря 2023, 10:37
Из аэропорта «Уфа» не смогли вовремя вылететь десятки рейсов
Некоторые рейсы задержаны на несколько часов.
29 ноября 2023, 04:26
2022
В Башкирии из-за метели на дорогах застряли машины, среди пассажиров — дети
7 января 2022, 14:39
2020
В Башкирии из-за снегопада произошло смертельное ДТП
Вчера, 22 октября, днём в Дюртюлинском районе Башкирии произошла смертельная автоавария, сообщает ГИБДД республики.
23 октября 2020, 04:02
«Улети на небушко»: в Башкирии на головы людям посыпался снег с жуками
18 марта 2020, 07:05
Мэр Уфы Ульфат Мустафин невзначай упомянул о повышении цен на коммунальные услуги
28 февраля 2020, 03:18
В центре Уфы снег с крыши сошел на автомобили и чуть не накрыл человека
ЧП произошло на улице Коммунистической в Уфе.
22 февраля 2020, 12:45
В Башкирии машину с тремя детьми погребло под снегом
ЧП произошло в Абзелиловском районе республики, по дороге к озеру Банному.
19 февраля 2020, 12:42
«Это уже не радость, а проблема»: Уфу засыпало снегом, который не успевают чистить
19 февраля 2020, 06:07
«Ходите пешком!»: в мэрии Уфы сделали внушение чиновникам из-за плохой уборки снега
18 февраля 2020, 05:11
Коммунальщик из Уфы почистил чужую машину от снега металлической лопатой
10 февраля 2020, 07:12

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