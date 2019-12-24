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В Уфе открывается рейс по новому направлению

24 декабря 2019, 08:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
Информация о рейсе появилась в расписании аэропорта.

В расписании международного аэропорта Уфы появился новый рейс до Армении. Прямой рейс Уфа-Ереван будет выполняться авиакомпанией «Азимут». Рейс уже согласован в Росавиации.

Запланировано, что вылет будет выполняться по понедельникам и четвергам, то есть, дважды в неделю с 30 марта 2020 года. Время в пути составит 2 часа 50 минут. В настоящее время вылета нет.

По понедельникам вылет запланирован на 18:40, а по четвергам в 19:35. Авиакомпания «Азимут» использует самолеты Sukhoi Superjet 100. Пока что продажи билетов не открыты.

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