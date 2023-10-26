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Задержка рейсов

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2023
Рейсы из Уфы задержали на несколько часов: что происходит
Известна причина задержки рейсов.
26 октября 2023, 07:16
Почти 100 пассажиров попали в «ловушку» в аэропорту Уфы: что произошло
Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры
11 октября 2023, 13:03
2020
Из Уфы отменили рейсы в страны ближнего зарубежья и Анталию
18 марта 2020, 08:08
В Пхукете уже на сутки задерживают рейс в Уфу
31 января 2020, 12:14
Буйного пассажира из Башкирии сняли с рейса в Нижневартовск
Инцидент произошел вчера, 8 января.
9 января 2020, 11:26
2019
В Уфе открывается рейс по новому направлению
24 декабря 2019, 08:37
347 пассажиров в китайском аэропорту не могут вылететь в Уфу более 33 часов
3 декабря 2019, 10:46
В Москве задержали второй за сутки рейс «Суперджета» компании «Аэрофлот»
Сначала перенесли рейс в Ригу, а потом в Минск, сообщают СМИ.
8 мая 2019, 10:22
2017
Туристы из Уфы «застряли» в Турции
23 июня 2017, 12:52

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