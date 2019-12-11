В Башкирии мужчину затянуло в механизм на лесопилке

Posted 11 декабря 2019, 12:01
Published 11 декабря 2019, 12:01
Modified 17 октября 2022, 20:26
Updated 17 октября 2022, 20:26
Гострудинспекция передает, что в Уфе сотрудник компании «Уральский лес» пострадал во время работы. Сообщается, что это произошло 11 ноября во время распилки лесоматериала.
По данным ведомства, в какой-то момент оператор заметил, что во время процесса выпал чурак (круглый лесоматериал). Он решил поправить и положить упавший предмет на место, в какой-то момент край расстегнутой одежды попал во вращающийся механизм и работника затянуло в транспортер.
Сообщается, что мужчину спасли его коллеги, в больнице № 21 в Уфе у него диагностировали тяжелые травмы.
По мнению инспекторов, причиной несчастного случая стал тот факт, что раскряжевщик должен был выключить оборудование и воспользоваться откаточным крючком для того, чтобы положить чурак на место. На пострадавшем также не было никаких средств индивидуальной защиты.