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Posted 11 декабря 2019, 12:01

Published 11 декабря 2019, 12:01

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В Башкирии мужчину затянуло в механизм на лесопилке

В Башкирии мужчину затянуло в механизм на лесопилке

11 декабря 2019, 12:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
От несчастного случая пострадал 28-летний парень.

Гострудинспекция передает, что в Уфе сотрудник компании «Уральский лес» пострадал во время работы. Сообщается, что это произошло 11 ноября во время распилки лесоматериала.

По данным ведомства, в какой-то момент оператор заметил, что во время процесса выпал чурак (круглый лесоматериал). Он решил поправить и положить упавший предмет на место, в какой-то момент край расстегнутой одежды попал во вращающийся механизм и работника затянуло в транспортер.

Сообщается, что мужчину спасли его коллеги, в больнице № 21 в Уфе у него диагностировали тяжелые травмы.

По мнению инспекторов, причиной несчастного случая стал тот факт, что раскряжевщик должен был выключить оборудование и воспользоваться откаточным крючком для того, чтобы положить чурак на место. На пострадавшем также не было никаких средств индивидуальной защиты.

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#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Несчастный случай
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