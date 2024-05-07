«Дом-монстр»: объект культурного наследия в Уфе стал пристанищем маргиналов

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 07:03
Жители улицы Карла Маркса в Уфе на протяжении нескольких лет вынуждены существовать рядом с домами, которые после расселения стали рассадником антисанитарии и настоящим магнитом для маргиналов. Уставшие от такого соседства они помощью они обратились в Народный фронт.
Дома № 5/2 и 5/7 расселили три года назад, однако, долго они не пустовали — вскоре их облюбовали граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Дома заполнились мусором и шумом.
— В свободном доступе здесь все лето проживают лица без определенного места жительства, шляется кто попало. Мы очень боимся, что что-нибудь случится с этим домом, — делится опасениями местная жительница Галина Камаева.
Местные жители подчеркивают, что эти дома находятся всего в нескольких метрах от детской площадки и детского садика. Взрослых пугает не только возможная встреча детей с маргиналами, но и сами дома — с прогнившими конструкциями и выбитыми стеклами: если ребенок из любопытства решит заглянуть в заброшенный дом, то беды не избежать.
— Дети могут здесь и провалиться, и все, что угодно может здесь случится, потому что там всё гнилое, всё проваливается, везде грязь. <…> Здесь какие-то непонятные личности шляются — пьянки-гулянки и не пойми что здесь происходит, сабантуи какие-то, — рассказывает Камаева.
Как сообщили Mkset, Народный фронт обратился в администрацию Уфы с призывом демонтировать дом №5/2, а также законсервировать и ограничить доступ к дому №5/7, который является объектом культурного наследия.
По информации 2ГИС, речь идет о Соборном доме, построенном в 1864 году в качестве жилого дома для причта Воскресенского кафедрального собора. Изначально жилых домов было два: деревянный и каменный. Деревянный сгорел из-за взрыва бытового газа в 1984 году.
Кирпичный дом представляет собой двухэтажное здание, вытянутое вдоль красной линии улицы Карла Маркса. Отмечается, что боковые пристройки дома появились значительно позже. Тогда же был густо покрашен фасад, что скрыло красоту кирпичной кладки с расшивкой.
В соборном доме жили известные священнослужители: протоиерей Рубинский, основавший российское братство Воскресения Христова; Еварестов, богослов и просветитель, ныне канонизированный. Отсюда начинал свой духовный и творческий путь Максим Михайлов, соборный диакон, обладавший уникальным голосом — басом-профундо. Впоследствии он сделал карьеру в Большом театре.
Второй дом — по адресу ул. Карла Маркса 5/2, по данным сервиса «Яндекс. Карты», был построен в 1931 году и представляет из себя двухэтажное деревянное здание с двумя подъездами, в котором расположились восемь квартир.
Ранее Mkset рассказывал о жителях дома улице Зенцова, 77/1 — в прошлом Доходного дома Савельева, признанного объектом культурного наследия. Из-за сломанной канализации его жители вынуждены выливать использованную воду прямо в окно. Еще пять лет назад, в 2019 году был признан аварийным — жильцов должны были расселить до 2022 года, однако этого так и не произошло.