«Дом-монстр»: объект культурного наследия в Уфе стал пристанищем маргиналов

Местные жители подчеркивают, что эти дома находятся всего в нескольких метрах от детской площадки и детского садика. Взрослых пугает не только возможная встреча детей с маргиналами, но и сами дома — с прогнившими конструкциями и выбитыми стеклами: если ребенок из любопытства решит заглянуть в заброшенный дом, то беды не избежать.