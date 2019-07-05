На предприятии БСК в Башкирии произошел несчастный случай

В АО «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке произошел очередной несчастный случай, сообщает sterlitamak.ru. Cлесарь-ремонтник цеха № 48, выполняя уборку после завершения ремонта котла, получил травму, наступив на обрезок обечайки топки котла. Его доставили в третью городскую больницу.