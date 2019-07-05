На предприятии БСК в Башкирии произошел несчастный случай
5 июля, 10:08ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: 1MediaInvest
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В настоящее время пострадавший слесарь-ремонтник находится в больнице под наблюдением врачей.
В АО «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке произошел очередной несчастный случай, сообщает sterlitamak.ru. Cлесарь-ремонтник цеха № 48, выполняя уборку после завершения ремонта котла, получил травму, наступив на обрезок обечайки топки котла. Его доставили в третью городскую больницу.
Мужчине сделали необходимую операцию.
Тем временем на предприятии создали специальную комиссию с целью выяснить все причины и обстоятельства случившегося.
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