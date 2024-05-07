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Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Башкирия готовится в первому весеннему Сабантую

Первый Сабантуй пройдёт в Башкирии

7 мая 2024, 04:15
Фото: 1MI

Башкирия готовится в первому весеннему Сабантую

Праздник состоится в рамках инвестфорума «Зауралье».

Известно, что ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ станет завершающим событием Всероссийского инвестиционного форума «Зауралье»(0+), который состоится с 23 по 25 мая в Абзелиловском районе.

В программе праздника будут представлены различные старинные обычаи и традиции, передаваемые из поколения в поколение. На мероприятии зазвучат национальные музыкальные инструменты, а артисты продемонстрируют народные танцы, а также будут представлены блюда башкирской кухни.

В рамках праздника также пройдут спортивные соревнования, включая конные скачки, борьбу куреш, лазание на вертикальный столб, стрельбу из лука и другие виды спорта. На праздник приглашают всех желающих, сообщают организаторы инвестфорума.

Напомним, народный праздник Сабантуй у татар и башкир возник в древности и его название происходит из тюркских языков, означая «праздник плуга». Традиция празднования начиналась с культового обряда, где люди просили духов плодородия о хорошем урожае в следующем году. Первое упоминание о сабантуе относится к 921 году, когда арабский путешественник и посол Ибн Фадлан описал праздник, который проходил в городе Булгар, находящемся на территории современного Татарстана.

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#Инна Горина#Общество#Уфа#Башкортостан#Праздник#Новости Башкирии#Сабантуй#Инвестфорум#Башкирская кухня#Татары#Башкиры
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