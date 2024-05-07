Первый Сабантуй пройдёт в Башкирии

Напомним, народный праздник Сабантуй у татар и башкир возник в древности и его название происходит из тюркских языков, означая «праздник плуга». Традиция празднования начиналась с культового обряда, где люди просили духов плодородия о хорошем урожае в следующем году. Первое упоминание о сабантуе относится к 921 году, когда арабский путешественник и посол Ибн Фадлан описал праздник, который проходил в городе Булгар, находящемся на территории современного Татарстана.