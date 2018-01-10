В Башкирии за несчастный случай осужден начальник детского лагеря

Мальчик получил серьезные травмы, купаясь в реке.

32-летний начальник палаточного военно-спортивного лагеря «Южный спецназовец» в Салавате приговорен к трем годам лишения свободы условно и лишен права занимать руководящие должности в сфере образования, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Мужчина осужден по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Мужчина разрешил детям купаться в реке Сиказа вопреки санитарно-эпидемиологическим требованиям и своим должностным обязанностям в июне 2016 года. 12-летний воспитанник нырнул в воду и ударился головой о каменное дно реки, переломав шейные позвонки и получив ушиб шейного отдела спинного мозга.