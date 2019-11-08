В Башкирии пообещали морозы до -15 градусов

В Башгидрометцентре опубликовали прогноз погоды на ближайшие два дня. Всю эту неделю в республике было потепление, выпавший снег растаял, шли дожди, но температура воздуха оставалась преимущественно плюсовой, однако ближе к выходным все изменилось.
Теперь, по данным синоптиков, 9 ноября в регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя, гололедица и снежный накат. Ветер обещают северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем -2,+3°.
10 ноября осадков не прогнозируется, но гололедица все же будет, ожидается также слабый ветер. Температура воздуха ночью -1,-6°, при прояснении -10,-15°, днем -4, +1°.