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В Башкирии пообещали морозы до -15 градусов

8 ноября 2019, 07:41
Фото: Следком Башкирии
Температура воздуха в республике снова пошла на понижение.

В Башгидрометцентре опубликовали прогноз погоды на ближайшие два дня. Всю эту неделю в республике было потепление, выпавший снег растаял, шли дожди, но температура воздуха оставалась преимущественно плюсовой, однако ближе к выходным все изменилось.

Теперь, по данным синоптиков, 9 ноября в регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя, гололедица и снежный накат. Ветер обещают северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем -2,+3°.

10 ноября осадков не прогнозируется, но гололедица все же будет, ожидается также слабый ветер. Температура воздуха ночью -1,-6°, при прояснении -10,-15°, днем -4, +1°.

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