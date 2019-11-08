В Башкирии пообещали морозы до -15 градусов

В Башгидрометцентре опубликовали прогноз погоды на ближайшие два дня. Всю эту неделю в республике было потепление, выпавший снег растаял, шли дожди, но температура воздуха оставалась преимущественно плюсовой, однако ближе к выходным все изменилось.