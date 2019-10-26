Регион невыученных уроков: в Уфе вновь остро стоит вопрос нехватки мест в детсадах

В качестве эксперимента власти региона запустили программу, согласно которой сертификаты должны выдавать семьям, в которых есть дети от 1,5 до 3 лет и они не смогли получить места в муниципальном детском саду. Именной сертификат, который получают родители, даст им право на место в частном детском саду. Пилотный проект стартовал в Стерлитамаке. При этом отмечается, что частный бизнес пока не может оказать серьезную помощь властям в решении проблемы: этими услугами охвачено лишь около 3 тыс. уфимских детей, из которых 1184 ребенка в возрасте от 2 до 6 лет ходят в 27 лицензированных коммерческих детсадов, остальные пользуются услугами 102 ИП, предлагающих сервис по присмотру и уходу за детьми. По словам первого заместителя министра образования Башкортостана Ильдара Мавлетбердина, на господдержку могут рассчитывать только те частные детские сады, которые имеют лицензию на образовательную деятельность, и речь идет пока всего о 33 субъектах бизнеса, что для республики явно недостаточно.