Регион невыученных уроков: в Уфе вновь остро стоит вопрос нехватки мест в детсадах

Posted 26 октября 2019, 04:00
Published 26 октября 2019, 04:00
Modified 17 октября 2022, 20:12
Updated 17 октября 2022, 20:12
Дефицит мест в образовательных учреждениях города связывают со строительством новых домов без создания необходимой инфраструктуры, уплотнительной застройкой и, в целом, постсоветским кризисом. В 1991 году в Уфе работали 360 детских садов. Сейчас в Уфе 224 муниципальных детсада и 92 дошкольные группы в 14 школах, рассчитанные на 65 тысяч детей. Уровень обеспеченности местами в детсадах составляет 83% (на 1000 жителей приходится 38 мест при нормативе 46). При этом доля переполненных детсадов составляет 99%, то есть фактическая наполняемость намного выше их проектной емкости. Родители традиционно сталкиваются с трудностями при устройстве ребенка в детский сад из-за того, что группы оказываются переполненными.
Планируется, что потребность в детсадах в столице региона получится закрыть к 2025 году. В частности, план действий уже определен: уже в этом году должны сдать 4 садика на 1020 мест, в следующем — еще 4 садика на 695 мест. В 2023 и 2025 г. в Уфе планируется вводить стразу по 11 новых детских садов. Тем не менее, уже сейчас этого недостаточно, чтобы выполнить обещания, поставленные главой региона на инаугурации.
Напомним, миграционная убыль в регионе медленно идет на спад: если в 2011–2016 гг. показатель доходил до 11 тыс. человек в год, то в 2017 и 2018 гг. он составил около 8 тыс. человек. Согласно амбициозному «плану грядущей пятилетки», правительство должно обеспечить увеличения численности постоянно проживающего населения Башкирии на 50 тысяч человек. Очевидно, что если это в той или иной степени будет происходить, то люди постараются закрепиться не в сельской местности, безвозвратно отстающей от городской, а в крупных городах региона, в первую очередь — в Уфе. А значит, произойдет новая волна нехватки мест в детских садах, которая не учитывается при нынешних темпах строительства.
Возможно, конечно, к 2025 году отток молодежи усилится, а население в регионе постареет в большем объеме, то есть дефицит останется на прежнем уровне, но от этого никто не выиграет, даже статистика. Что уж говорить про «указ мечты». Кроме того, нельзя забывать, что сейчас наблюдается снижение численности женщин фертильного возраста (спад связан с демографической ямой) — это продолжится предположительно до 2025 года. Что же будет, когда население выберется из демографической ямы? Но с этим пусть разберется следующая пятилетка, да?
Казалось бы, никогда такого не было, но эта проблема не раз озвучивалась за последние годы, а важность ее — подчеркивалась. В частности, в 2011 году Рустэм Хамитов, на тот момент уже год работавший в должности президента республики, обозначал острую нехватку мест в детских садах столицы — тогда в очереди на дошкольное образование в Уфе стояло около 15 тыс. родителей, которые «вынуждены сидеть с детьми дома, не работать, не участвовать в экономической жизни и не получать заработную плату».
Четыре года назад министр образования РБ Альфис Гаязов обещал, что проблему нехватки мест в садиках по республике закроют к концу 2015 года. Это при том, что в 2014 году на эти нужды освоили 1,2 млрд руб., а в общей сложности в республике появилось 12 тыс. новых мест в детских дошкольных учреждениях. Проблема озвучивалась и в 2017 году: при хорошем состоянии имеющихся садиков, проблему дефицита мест так и не была решена. Как, впрочем, и в 2018 году.
К слову, в прошлом году министр образования РБ Гульназ Шафикова на заседании правительства в сентябре отметила, что очередь в детсады для детей до трех лет планируется ликвидировать к 2021 году. Со сменой власти в правительстве региона обещали задуматься о «простых жителях республики»; пока все еще непонятно, чем эти обещания принципиально отличаются от предыдущих — разве что в очередной раз отодвинутой датой решения проблемы.
В качестве эксперимента власти региона запустили программу, согласно которой сертификаты должны выдавать семьям, в которых есть дети от 1,5 до 3 лет и они не смогли получить места в муниципальном детском саду. Именной сертификат, который получают родители, даст им право на место в частном детском саду. Пилотный проект стартовал в Стерлитамаке. При этом отмечается, что частный бизнес пока не может оказать серьезную помощь властям в решении проблемы: этими услугами охвачено лишь около 3 тыс. уфимских детей, из которых 1184 ребенка в возрасте от 2 до 6 лет ходят в 27 лицензированных коммерческих детсадов, остальные пользуются услугами 102 ИП, предлагающих сервис по присмотру и уходу за детьми. По словам первого заместителя министра образования Башкортостана Ильдара Мавлетбердина, на господдержку могут рассчитывать только те частные детские сады, которые имеют лицензию на образовательную деятельность, и речь идет пока всего о 33 субъектах бизнеса, что для республики явно недостаточно.
— Уфа вместе с соседними Уфимским и Иглинским районами имеют мощный потенциал развития негосударственного сектора бизнеса — частных детских садов. Надо как можно доступнее и шире освещать это и показывать предпринимателям те направления, где их услуги могут быть востребованы, и где государство не совсем справляется — например, в создании групп для детей до трех лет. Это однозначно сейчас очень перспективное направление, — отметила руководитель Центра инноваций социальной сферы РБ Ирина Абрамова.
К 2021 году планируется обеспечить полную доступность дошкольного образования для детей до 3 лет, то есть где-то собираются найти несколько тысяч нянь. Напомним, сейчас в регионе не хватает 1500 педагогов.
— Нами запланировано создать 6339 новых мест в детских садах для детей раннего возраста, но некоторые родители предпочитают, чтобы их ребенок находился в более комфортных условиях, например, в группе семейного воспитания, с привычной для ребенка домашней обстановке, или же в частном детском саду. Думаю, что в этих условиях квалифицированные, сертифицированные няни нам просто необходимы», — отметил и. о. министра образования Айбулат Хажин.
Несмотря на то, что проблема нехватки детских садов в Уфе остается нерешенной продолжительное время, обращенные к населению неестественно оптимистичные призывы властей рожать больше и чаще выглядят, мягко говоря, нелогичными. Ведь даже при нынешней моде на малодетные модели семей населению приходится туго: напомним, что даже по официальным данным Башстата ежемесячный доход 31,8% населения региона составляет менее 15 тыс. руб. (15,7% — до 10 тыс. руб., 16,1% — от 10 до 15 тыс. руб.). При этом половина многодетных семей в Башкирии имеют доход ниже прожиточного минимума.
Тем временем дети, которые не смогли попасть в детский садик в начале 2010-х, уже подросли и ходят в школы, где не хватает учителей. Пока они незаметно растут, власти все размышляют, отчего же молодежь уезжает из региона.