Где в Башкирии жить хорошо

Третье место в рейтинге качества жизни занимает Октябрьский. По сумме баллов он значительно отстает от первых двух лидеров: если демографическую ситуацию, а также ситуацию в здравоохранении и на рынке туда здесь можно назвать неплохой, то в образовании дела обстоят заметно хуже. То же касается и инфраструктуры: территория не может похвастаться идеальными дорогами или активным строительством. Тот факт, что несмотря на это он всё-таки находится на 3-м месте интегрального рейтинга, говорит о том, что невысокое качество жизни характерно вообще для большинства территорий Башкирии.