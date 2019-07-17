Утечка мозгов: почему молодежь уезжает из Башкирии?

Согласно данным Башстата по динамике распределения миграционных передвижений населения в возрасте от 14 лет и старше (т.е. выпускники школ и вузов) в связи с учебой переехало из Башкирии в другие регионы в 2018 году 15333 человека, приехало в регион 12647. Таким образом, отток составил 2686 человек. При том, что последние три года темп оттока снижается (3451 чел. в 2016 г., 2925 чел. в 2017 г.), показатель текущего года практически тот же, что был зафиксирован в 2011 году (2551 чел.). Социологи возможной причиной такого спада называют экономический кризис, из-за которого потенциальные мигранты приостанавливают реализацию своих намерений.