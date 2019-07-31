Работа или призвание: в Башкирии усиливается дефицит учителей

По словам ректора БГПУ им. М. Акмуллы Салавата Сагитова, к грядущему учебному году в республике не хватает около 1500 школьных учителей. В первую очередь — преподавателей точных и естественных наук, а также языков. Учитывая, что в республиканской системе общего образования трудится около 40 тысяч учителей, дефицит в данном случае составляет не более 4%. Казалось бы, немного, но есть нюанс: показатель дефицита растет, а в ближайшие годы в школы пойдут дети, которые родились в годы высокой рождаемости, то есть учеников будет больше. В то же время преподавательский состав не молодеет, каждый четвертый — пенсионер.