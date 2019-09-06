2+2=5: почему цифровое неравенство в Башкирии не решить простым калькулятором

Говоря о получении знаний, стоит отметить, что электронными услугами зачастую не умеют пользоваться люди пенсионного возраста, а это существенная часть населения региона (к началу 2019 г. — 1,19 млн человек, т. е. 29,75% населения региона). Не учитывая кажущееся обилие разрозненных компьютерных курсов, результаты целенаправленной работы в регионе небольшие: через проект «Народный университет третьего возраста», существующий в рамках госпрограммы «Социальная защита населения РБ», в 2011–2018 гг. прошли всего около 83 тыс. пенсионеров. Не стоит скидывать со счетов и покупательскую способность: к началу текущего года средняя пенсия в Башкирии составила 13,5 тыс. руб. О покупке какой современной электроники можно говорить, если этого зачастую не хватает даже на жизнь?