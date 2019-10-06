Молодым тут не место: почему стареет Башкирия?

Стоит отметить, что в связи с внутрирегиональной миграцией наиболее активно из сельской местности уезжают девушки до 30 лет, в результате чего формируется дефицит невест на селе и женихов в городе. В целом, снижается и численность женщин до 40 лет — этот спад связан с демографической ямой и продолжится предположительно до 2025 года. К лету текущего года было зафиксировано 934 тыс. женщин фертильного возраста (за 13 лет их стало меньше на 200 тысяч). Учитывая, что сейчас продолжается мода на малодетную модель семей (несмотря на попытки властей с этой модой бороться выплатами и маткапиталами), это также сказывается на демографии — в прошлом году на одну женщину приходилось менее двух детей, тогда как нормальный показатель — 2,2. При этом по-прежнему бросаются в глаза меры для повышения рождаемости, а про увеличение продолжительности жизни и снижение смертности лишь сдержанно говорится в качестве целевых показателей нацпроекта «Здравоохранение». Младенческая смертность, тем временем, особенно не спадает.