Молодым тут не место: почему стареет Башкирия?

Posted 6 октября 2019, 04:46
Published 6 октября 2019, 04:46
Modified 17 октября 2022, 20:09
Updated 17 октября 2022, 20:09
Пенсионеры — существенная часть населения Башкирии (к началу 2019 г. — 1,19 млн человек, т. е. 29,75% населения региона). Об оторванности этой категории населения от включения в жизнь региона, в том числе и профессиональную, Медиакорсеть уже делала материал, но хочется повторить, что к началу текущего года средняя пенсия в Башкирии составила чуть больше прожиточного минимума — 13,5 тыс. руб. При этом последствия миграционных процессов и естественной убыли населения таковы, что регион покидает именно молодежь, а возвращаются, по большей части, люди старшего возраста.
За лучшей жизнью
Пока что Башкирия — один из регионов с низкой убылью (планка — до минус 25 человек на 10 тыс. населения): она составляет минус 19-20 чел. на 10 тыс. населения. Согласно статистике Института стратегических исследований РБ, ежегодно из Башкирии на постоянное место жительство уезжают 46-47 тыс. человек. Наибольший отток — в Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинскую область и Республику Татарстан. Немного оптимизма добавляет то, что миграционная убыль медленно идет на спад: если в 2011–2016 гг. показатель доходил до 11 тыс. человек в год, то в 2017–2018 гг. он составил около 8 тыс. человек.
Но при этом важно отметить, что уезжает, как правило, молодежь 15-29 лет, а прибывает население старше 50. Как отметили на круглом столе «Анализ существующего положения, проблем и предпосылок развития Уфы», отъезд значительной части выпускников объясняется невозможностью найти здесь работу по специальности либо недостаточно высоким уровнем зарплат, особенно у квалифицированных специалистов. Также свою роль играет стремление населения к жизни в более крупных городах с развитой социально-экономический инфраструктурой.
По словам ведущего научного сотрудника Института стратегических исследований РБ Гульдар Хилажевой, уезжают, в том числе, и целые семьи с детьми. Что касается временной трудовой миграции, то на заработки уезжает 161 тыс. человек (около 9% занятого населения), в основном это жители сел и маленьких городов. Половина вахтовиков — женатые мужчины 30-45 лет, причем их выезды напрямую влияют на деформацию внутрисемейных отношений.
Примечательно, что на заседании рабочей группы по контролю за исполнением законодательства по вопросам здравоохранения и демографии в Госсобрании — Курултае РБ отметили, что темпы естественной и миграционной убыли населения сохранятся в регионе еще не менее 15 лет. По словам чиновников, согласно опросам, многие семьи в Башкирии отказываются от рождения детей в связи с недостаточно высоким уровнем материального обеспечения и жилищных условий. Напомним, что, по данным Башстата, ежемесячный доход 31,8% населения региона составляет менее 15 тыс. руб. (15,7% — до 10 тыс. руб., 16,1% — от 10 до 15 тыс. руб.).
В связи с оттоком молодого населения, в регионе не решена проблема дефицита квалифицированных кадров и молодых людей с высоким потенциалом. О причинах и следствиях межрегиональной миграции жителей Башкирии Медиакорсеть писала ранее. Добавим лишь, что в прошлом году на коллегии министерства экономического развития в Уфе в качестве основной проблемы назвали высокий отток из региона квалифицированных кадров и молодежи с высоким потенциалом. Помимо низких зарплат, в числе причин назвали промышленную модель региона, узко ориентированную на нефтяную отрасль, неразвитость вторичных отраслей и культуры.
Деревенское истощение
Удельный вес сельского населения в Башкирии почти в 1,5 раза выше (городское население — 62%, сельское — 38%), чем в среднем по стране (согласно Росстату — 26%). И тем не менее отток и естественная убыль населения медленно, но верно истощает сельскую местность.
— Мы проводили демографический прогноз в северо-восточных районах, где обезлюдивание особенно заметно, — отмечает доцент БашГУ Вадим Прудников. — При сохраненном уровне рождаемости (2,5 ребенка на женщину) и смертности ниже прогнозного уровня получили поражающие результаты: за год потеряли не 1000, а 1800 человек! С такой динамикой к 2031 году в этих районах останется 120-130 тысяч человек из возможных 165 тысяч. Местные администрации уже всерьез задумываются об объединении. Возможно, скоро по этому сценарию пойдет и демография южных районов.
По словам Гульдар Хилажевой, центростремительный характер миграционных процессов во многом обусловлен теми ограничениями, которые есть у жителей малых сел в сферах социального развития. В числе таких выталкивающих факторов — крайне ограниченные возможности для занятости, получения образования, социальных, медицинских услуг. Один из характерных примеров — миграционное поведение молодых семей и семей с детьми, которые стремятся покинуть малые села, деревни ради того, чтобы у детей были получше условия для учебы, внешкольных занятий, занятий спортом и т. д.
— Миграционные процессы в северо-восточном субрегионе республики характеризуются более высокой интенсивностью внутренних миграций, чем по республике в целом, — подчеркивает ведущий специалист ИСИ РБ. — Здесь идет активный миграционный обмен как с соседними субъектами РФ, так и с городами и районами республики. Наблюдается относительно высокая межрегиональная и внутрирегиональная миграционная убыль населения. <…> Значительные масштабы миграционного оттока населения говорят об ограниченных возможностях развития человеческого потенциала в северо-восточных районах республики, необходимости принятия и реализации в субрегионе эффективных мер региональной миграционной политики, выстраивании их на местном, муниципальном уровне.
Учитывая, что в последние годы сельская местность не является магнитом для населения региона, и, например, дефицитных сельских учителей приходится заманивать на целое десятилетие крупными, но точечными субсидиями, очевидно, что в этой области нужна комплексная и всеобъемлющая работа.
Родился, поправил здоровье, умер
Стоит отметить, что в связи с внутрирегиональной миграцией наиболее активно из сельской местности уезжают девушки до 30 лет, в результате чего формируется дефицит невест на селе и женихов в городе. В целом, снижается и численность женщин до 40 лет — этот спад связан с демографической ямой и продолжится предположительно до 2025 года. К лету текущего года было зафиксировано 934 тыс. женщин фертильного возраста (за 13 лет их стало меньше на 200 тысяч). Учитывая, что сейчас продолжается мода на малодетную модель семей (несмотря на попытки властей с этой модой бороться выплатами и маткапиталами), это также сказывается на демографии — в прошлом году на одну женщину приходилось менее двух детей, тогда как нормальный показатель — 2,2. При этом по-прежнему бросаются в глаза меры для повышения рождаемости, а про увеличение продолжительности жизни и снижение смертности лишь сдержанно говорится в качестве целевых показателей нацпроекта «Здравоохранение». Младенческая смертность, тем временем, особенно не спадает.
По словам замминистра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Татьяны Глуховой, в стране сейчас нет реальных мер для стимулирования рождаемости:
— Есть маткапитал за второго и 600 тысяч за восьмого ребенка. Поддерживаются, в основном, малообеспеченные семьи. 70% населения, живущего за чертой бедности в стране, — это дети. Половина многодетных семей в Башкирии имеют доход ниже прожиточного минимума. Поддержка им оказывается достаточно ощутимая, но она не аргумент, который заставит молодёжь решиться на рождение трех и более детей.
P.S. Примечательно, что глава региона Радий Хабиров в своей речи при вступлении в должность 19 сентября отметил, что к 2024 году большая часть из обозначенных проблем должна быть решена:
— В продолжение майских указов Президента России мы принимаем свой — сентябрьский указ. <…> Указ касается всех нас. Он нацелен на то, чтобы улучшить жизнь каждого жителя республики. Это моя программа работы на ближайшие пять лет. Между собой мы называем их «первой пятилеткой развития». И ставим себе амбициозную задачу. За эти годы республика должна войти в число регионов-лидеров по пяти ключевым направлениям — человеческому потенциалу, комфортной среде для жизни, экономическому росту, инвестициям и инфраструктуре. <…> Мы хотим получить очень чёткие и осязаемые результаты этой пятилетки: у нас должна снизиться смертность, увеличиться рождаемость, а уровень жизни должен вырасти настолько, что люди поедут в республику, а не из республики.
Планы действительно амбициозные, учитывая, например, что тенденции убыли населения в регионе обещают не меняться еще три таких «пятилетки развития», как мы упоминали выше. Тем более интересно, возможно ли наладить местную систему образования, не ориентированную на трудоустройство. И это при том, что одна из наиболее системных причин — узкая ориентированность на нефтяную и нефтеперерабатывающую отрасль — в ближайшие годы останется на месте. Что ж, время покажет — всем, кого эти проблемы касаются в первую очередь, традиционно остается только ждать.