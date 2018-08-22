Скоро 1 сентября: Башкирский язык, двусменка, места в детсадах и работа с талантами

Ложку дегтя добавили вопросы от СМИ о проблемах дошкольного образования. Из года в год самый популярный касается нехватки мест в детских садах. В том числе это связано с перебоями работы портала госуслуг: регистрация – есть, а места в детском саду нет. Такая ситуация нередко возникает, когда родители при переезде на новое место жительства пытаются встать в очередь.