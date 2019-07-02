В Башкирии 12 детских садов не могут работать из-за ветхого состояния зданий

В их числе - детсад №7 (Уфа, Ленинский район Уфы), детсад №11 (г. Туймазы) и др. Все 12 обветшавших учреждений занесены в реестр объектов образования, которые необходимо реконструировать. Также предполагается, что до ремонта эти учреждения работать не могут.