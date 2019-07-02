В Башкирии 12 детских садов не могут работать из-за ветхого состояния зданий

Posted 2 июля 2019, 06:20
Published 2 июля 2019, 06:20
Modified 17 октября 2022, 20:00
Updated 17 октября 2022, 20:00
В их числе - детсад №7 (Уфа, Ленинский район Уфы), детсад №11 (г. Туймазы) и др. Все 12 обветшавших учреждений занесены в реестр объектов образования, которые необходимо реконструировать. Также предполагается, что до ремонта эти учреждения работать не могут.
Также Марат Ахмадуллин отметил, что в настоящее время в Башкирии проводятся реконструкция и строительство 70 объектов в сфере образования, 32 из них – детские сады, 13 – многофункциональные образовательные центры.
В 2017-2018 гг. в регионе было введено 8 объектов дошкольного образования на 1059 мест. Объем вложений в их строительство составил более 898 млн руб. В 2019 году запланирован ввод 29 объектов на 3759 мест.