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Posted 2 июля 2019, 06:20

Published 2 июля 2019, 06:20

Modified 17 октября 2022, 20:00

Updated 17 октября 2022, 20:00

В Башкирии 12 детских садов не могут работать из-за ветхого состояния зданий

В Башкирии 12 детских садов не могут работать из-за ветхого состояния зданий

2 июля 2019, 06:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дети
Об этом сообщил сообщил на оперативном совещании в правительстве республики и.о. председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин.

В их числе - детсад №7 (Уфа, Ленинский район Уфы), детсад №11 (г. Туймазы) и др. Все 12 обветшавших учреждений занесены в реестр объектов образования, которые необходимо реконструировать. Также предполагается, что до ремонта эти учреждения работать не могут.

Также Марат Ахмадуллин отметил, что в настоящее время в Башкирии проводятся реконструкция и строительство 70 объектов в сфере образования, 32 из них – детские сады, 13 – многофункциональные образовательные центры.

В 2017-2018 гг. в регионе было введено 8 объектов дошкольного образования на 1059 мест. Объем вложений в их строительство составил более 898 млн руб. В 2019 году запланирован ввод 29 объектов на 3759 мест.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Дети#Детский сад#Детсад
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