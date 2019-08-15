Врио главы Башкирии сравнил Благовещенск с глухим захолустьем

Posted 15 августа 2019, 12:41
Published 15 августа 2019, 12:41
Modified 17 октября 2022, 20:12
Updated 17 октября 2022, 20:12
Сегодня, 15 августа, врио главы Башкирии Радий Хабиров побывал с рабочим визитом в городе Благовещенске и выложил фотографии и свои впечатления от увиденного на собственной странице в Фейсбуке.
- До Благовещенска от Уфы – рукой подать. – начал свой рассказ Радий Хабиров тоном, не предвещающим ничего хорошего. - Но в ряде микрорайонов запущенность – как в глухом захолустье.
Он пояснил, что имеет в виду разбитые дороги, перебои с газом, электричеством, водой.
При этом Радий Хабиров заявил, что муниципалитетов-любимчиков, которым достаются по максимум блага и внимание из центра, больше быть не должно, поскольку у всех жителей республики должны быть одинаковые права на достойную жизнь.
Для этого он настоятельно посоветовал чиновников больше говорить с людьми.
Примечательно, что о развитии Благовещенска гостям рассказывал чиновник, который оказался как две капли воды похож на мэра Сибая, - города, которому сейчас уделяется много внимания после известного ЧП на Сибайском карьере. А Благовещенск недавно «прославился» после экологической катастрофы на реке Изяк, где погибла вся рыба из-за вредных выбросов.