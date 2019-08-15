Врио главы Башкирии сравнил Благовещенск с глухим захолустьем

Примечательно, что о развитии Благовещенска гостям рассказывал чиновник, который оказался как две капли воды похож на мэра Сибая, - города, которому сейчас уделяется много внимания после известного ЧП на Сибайском карьере. А Благовещенск недавно «прославился» после экологической катастрофы на реке Изяк, где погибла вся рыба из-за вредных выбросов.