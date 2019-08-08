СПЧ настаивает на комплексной оценке вреда, нанесенного жителям Сибая смогом

Накануне, 7 августа, на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека были опубликованы рекомендации властям Башкирии и прочим причастным к сложной экологической ситуации в Сибае лицам, выработанные по итогам выездного заседания, которое состоялось в Башкирии в конце марта 2019 года.

Самой горячей темой стало положение дел в Сибае. Напомним, этот небольшой город Башкирии в ноябре-декабре прошлого года прогремел на весь мир из-за смога, который выделяет тлеющая руда в недрах Сибайского карьера, отравляя жизнь населению.

Члены СПЧ весной побывали в Сибае, спустились в шахты и пообщались с местными жителями. По итогам увиденного и после тщательного анализа собранной информации они пришли к выводу, что правительству Башкирии и руководству УГМК, которое, по сути, допустило возникновение столь критической ситуации, необходимо провести комплексную оценку характера и масштабов экологического бедствия в Сибая, вреда, причиненного здоровью горожан, и особенно обратить внимание на вредное воздействие на здоровье детей и подростков.

Эксперты СПЧ убеждены, что есть необходимость в организации дополнительных мер медицинского (и прежде всего – санаторно-курортного) обслуживания жителей Сибая.

Эксперты СПЧ назвали наиболее явной причиной техногенной аварии пожар на месторождении «Новый Сибай», который, в свою очередь, возник из-за игнорирования недропользователем мер профилактики. Такими мерами должны были стать заиливание или бетонирование отработанных участков шахт. Причем такое отношение сложилось не вчера, копилось с десяток лет и, в конце концов, привело к ЧП.

Эксперты уверены, что пожар в шахтах начался гораздо раньше до того, момент, как вредные выбросы добрались до поверхности карьера, об этом, по их мнению, свидетельствуют случаи гибели шахтеров УГОК от удушения сернистым газом, которые имели место еще в 2017 году.

По мнению экспертов, Башкирия располагает собственной мощной аналитической базой для комплексной экологической оценки территории Сибая и контроля за всеми источниками антропогенного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. При этом в Сибае отсутствуют и собственные силы, и техническая база для проведения подобных исследований.

- Необходимо привлечение специалистов из Уфы, а возможно, и из других регионов или с федерального уровня (Минздрав России, ФМБА России),— посоветовали эксперты СПЧ.

Напомним, Медиакорсеть неоднократно писала об этой ранее. Тендер на проведение оценки напряжённости и обеспечения экологической безопасности в природно-техногенных системах горнорудных предприятий Зауральской зоны Башкирии был объявлен лишь в прошлом году, система проведения подобных исследований в регионе не выдерживает никакой критики.

Эксперты СПЧ рекомендовали правительству Башкирии продолжить наблюдения за состоянием воздуха в Сибае, обеспечив при этом максимальную прозрачность и участие общественников в заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям, а также совместно с Росгидрометом решить вопрос о создании стационарных постов наблюдения за качеством воздуха в зоне бедствия.

Особо «теплые» слова экспертов были адресованы руководству УГМК-холдинга и УГОК. Им настойчиво рекомендовали закончить подтопление шахт, укрепить установленные в них перемычки и следить за их состоянием, не забывая при этом сообщать жителям о ходе работ. При этом важно достоверно установить причины возникновения и развития пожаров в шахтах, принесших столько бед.

- Во избежание подачи коллективных исков о возмещении вреда, причиненного здоровью населения Сибая, важно заранее проработать вопрос о выплате адекватных денежных компенсаций жителям города,— говорится в рекомендациях экспертов СПЧ, прозвучавших в адрес УГМК.