Мутная история: все, что пытаются скрыть о катастрофе на реке Изяк в Башкирии

26 июля в социальных сетях, а затем в СМИ появилась информация о гибели рыбы на реке Изяк в большом количестве. Очевидцы — жители Благовещенского района также сообщали, что река приняла болотно-зеленый цвет с едким запахом.

31 июля врио главы республики Радий Хабиров отреагировал на эту новость и через социальные сети пригрозил чиновникам, попытавшимся скрыть эту информацию от общественности. Однако и он сам не до конца был открытым — не назвал предприятие, виновное в загрязнении реки, хотя, как позднее выяснилось, к этому моменту надзорные органы сделали соответствующие выводы.

В дальнейшем в словах чиновников, докладывающих о ситуации на реке Изяк, также прослеживались попытки умолчать о некоторых сторонах проблемы. Рыба погибла в результате нехватки кислорода — чем вызвана эта ситуация? Если река действительно загрязнена, в чем признались экологи, значит, есть превышение ПДК опасных веществ — каких именно и насколько?

Выявили, проверили, почистили

Последний подробный доклад на сегодняшний день был сделан первым заместителем администрации главы РБ Ринатом Башировым, назначенным ответственным за ситуацию на реке Изяк.

Согласно его докладу, визуальный осмотр реки показал, что начало помутнения водного объекта находится в месте впадения в нее речки под названием Казмышлы. Пробы, взятые специалистами государственной аналитики, подтвердили эту информацию. Уже на месте было выяснено, что на этом месте содержание кислорода в воде сильно снижено и составляет всего лишь 1,5 единицы при норме 6 единиц. Выше по течению содержание кислорода было удовлетворительным (7,5 единиц), поэтому был сделан вывод — необходимо изучить речку, впадающую в Изяк. В ней также содержание кислорода оказалось низким (3 единицы). Именно в этот момент, по словам Баширова, версия гибели рыб от нехватки кислорода становится основной.

Фото: пресс-служба главы РБ

Далее, после двухдневных поисков, сотрудники Минэкологии РБ находят источник загрязнения. Экологи обнаружили, что в двух колодцах расположены трубы, из которых стекает вода и, далее, по выходной трубе она попадает в овраги, где берет начало ручеек. Выяснилось, что колодцы находятся в 50 м от огороженной территории АО «Сибур-Полиэф». Недалеко от этого места находились аналогичные выводные трубы. Земля вокруг них была сухой, но анализы показали, что на почве есть следы загрязнений.

Позднее установили, что данные трубы никаким образом не отражены в действующих технологических регламентных схемах предприятия и предназначались, по словам их руководителей, только для стока загрязненных вод с территории предприятия.

Далее Баширов докладывает, что после ряда мероприятий — консервация выводных труб, откачка накопившейся воды с выводом стоков на очистные сооружения качество реки Изяк стало прежним. Что касается Уфимки, притоком которого является Изяк и в котором находятся водозаборы городов Уфа и Благовещенск, также не имеет смысла беспокоиться — «проверили, все чисто, постоянно мониторим».

Фото: пресс-служба главы РБ

В целом, доклад Рината Баширова звучит правдиво. Только чиновник не раскрывает интересующие население вопросы полностью. Он говорит, что анализ сточных вод показал большие значения химического потребления кислорода, но это, не причина, а следствие. Так чем же была отравлена река, кроме органических ароматических соединений, о которых он упоминает? Каковы масштабы загрязнений по предварительным анализам? Была ли проверена остальная территория вокруг АО «Полиэф», найдены ли другие похожие колодцы со сточными трубами?

«Полиэф» проверит самого себя

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов считает, что полную картину событий чиновники не раскрывают, «возможно, из-за страха». Проанализировав весь массив информации, а также пообщавшись с аналитиками надзорных органов, он пришел к выводу, что катастрофа на реке Изяк более масштабна, чем ее представляют чиновники и сотрудники Минэкологии.

— Я уверен, что произошел разлив реакционной массы в результате внештатной ситуации. В данном производстве эта масса состоит из терефталевой кислоты. Синтез терефталевой кислоты происходит с помощью п-ксилола, ацетата марганца и ацетата кобальта. Это вредные вещества IV, III и даже II класса опасности, очень токсичны. Не зря АО «Полиэф» считается предприятием I класса опасности. Каким-то образом, надеюсь, это покажет следствие, эти реакционные массы были смыты дождем, но попали не в ливневую канализацию, а затем — в очистные сооружения, а оказались в реке. Может быть, у них в этот момент очистные сооружения из строя вышли, пока неизвестно, — рассказывает эколог.

По словам Веселова, таким образом произошел массированный сброс отравляющих веществ в рыбохозяйственный водный объект. При этом эколог считает, что рыба в водоеме погибла в гораздо большем размере — около 1 тонны, а не 500 кг, как сообщают чиновники.

— Я был сильно удивлен, когда власти сообщили, что «Полиэф» будет проводить внутреннюю проверку. Это, конечно, их право, но параллельно такую проверку внутри предприятия должен проводить Росприроднадзор. Иначе получается, что они должны сами свою вину выяснить. Речь ведь идет об уголовной ответственности, — отмечает собеседник Медиакорсети.

Эколог со ссылкой на жителей Благовещенского района сообщает, что ранее подобный случай на «Полиэфе» уже был — произошел порыв емкостей для ливневых стоков. Но тогда организация смогла скрыть информацию о происшествии от общественности и надзорных органов.

При этом Веселов не исключает, что такие случаи загрязнения окружающей среды опасными отходами в республике происходят регулярно. Эколог это связывает с ослаблением федерального контроля за производственными отходами.

— Росприроднадзор, при его нынешней штатной численности и обилии плановых проверок, может проверить такое предприятие как «Полиэф» раз в 50 лет. Минэкологии республики туда зайти не может, так как такие предприятия поднадзорны только федеральному органу, — отмечает эколог.

На днях житель города Благовещенск, экологический инспектор союза экологов Башкирии Геннадий Безносиков направил в прокуратуру республики и в полицию обращения с просьбой возбудить против виновного предприятия уголовные дела.

— Река Изяк впадает в реку Уфа, где находятся водозаборы городов Благовещенск и Уфы. Водоносные горизонты этих водозаборов находятся на глубине 20 метров и ниже, а значит, содержание вредных и отравляющих веществ могут проявиться не сразу. Для полноценного анализа необходимо провести гидрологическую и геологическую экспертизы, определяющие уровень фильтрации грунтов и движение водоносных горизонтов, их влияния на скважины водозаборов. Эти экспертизы не были проведены, — рассказывает он.

По мнению Безносикова, «Полиэф» должен привлекаться к ответственности не только за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ) и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), но и за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей (ст. 237 УК РФ), а также за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ), за загрязнение вод (ст. 250 УК РФ) и порчу земли (ст. 254 УК РФ). Также, считает Безносиков, раз более 500 кг погибшей рыбы установлено официально, что несомненно является крупным ущербом, возможно, имеются признаки преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ (экоцид).

Напомним, также сегодня, 6 августа, стало известно о массовой гибели рыб в озере, расположенном в Аургазинском районе республики.