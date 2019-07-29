Кадровые перестановки коснулись Благовещенского и Бирского районов Башкирии
Об изменениях в руководящем составе этих муниципалитетов сообщил врио главы республики Радий Хабиров.
Сегодня, 29 июля, врио главы региона Радий Хабиров, открывая еженедельную правительственную оперативку, сообщил, что в двух районах Башкирии произошли кадровые изменения.
Руководитель республики подтвердил ранее известную информацию о перестановках в Бирском и Благовещенском районах. Как мы ранее сообщали, кресло главы Бирского района занял 38-летний Василий Петров. Ранее чиновник работал в качестве председателя совета в Белебеевском районе.
Исполняющим обязанности главы администрации Бирского района назначен 47-летний Олег Голов. Он ранее (с октября 2017 года по апрель 2019) возглавлял Корпорацию развития республики. Затем был назначен заместителем главы администрации Благовещенского района по строительству.
Радий Хабиров пожелал коллегам удачи на новых должностях.