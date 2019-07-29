Кадровые перестановки коснулись Благовещенского и Бирского районов Башкирии

Сегодня, 29 июля, врио главы региона Радий Хабиров, открывая еженедельную правительственную оперативку, сообщил, что в двух районах Башкирии произошли кадровые изменения.

Руководитель республики подтвердил ранее известную информацию о перестановках в Бирском и Благовещенском районах. Как мы ранее сообщали, кресло главы Бирского района занял 38-летний Василий Петров. Ранее чиновник работал в качестве председателя совета в Белебеевском районе.

Исполняющим обязанности главы администрации Бирского района назначен 47-летний Олег Голов. Он ранее (с октября 2017 года по апрель 2019) возглавлял Корпорацию развития республики. Затем был назначен заместителем главы администрации Благовещенского района по строительству.