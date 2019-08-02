Специалисты выяснили, попала ли загрязненная вода в водопровод Уфы и Благовещенска

Накануне, 1 августа, в Благовещенском районе прошло совещание по поводу контроля за сложной экологической ситуацией, сложившейся после попадания в местную реку Изяк вредных стоков.

Совещание организовала Общественная палата РБ. На него в числе прочих специалистов были приглашены представители контролирующих организаций и АО «Полиэф», которое подозревается в загрязнении реки больше всех. Однако, как оказалось, вопрос о степени вины в происшедшем ЧП какого-либо предприятия пока открыт.

Как сообщили в Общественной палате РБ, на совещании контрольные инстанции отчитались об аварийно-спасательных работах и качестве водопроводной воды в Благовещенске и Уфе.

- Нам сообщили, что в первый же день на место загрязнения реки Изяк выехали представители администрации Благовещенского района, Министерства природопользования и экологии РБ, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Росрыболовства по РБ, - рассказала председатель комиссии Общественной палаты РБ по промышленности, предпринимательству, агропромышленному комплексу, бюджетной и налоговой политике, вопросам природных ресурсов и экологии Ирина Абрамова. – Представители МУП «Уфаводоканал» заверили, что каждый день из реки Изяк берут пробы, причем это делают чаще, чем обычно.

По их словам, сейчас опасности для жителей Благовещенска и Уфы нет. Мониторинг на месте событий ведут также специалисты Роспотребназора, и природоохранной прокуратуры.

Экологический ущерб будет выставлен по итогам расследования для возмещения тому предприятию, которое будет признано виновным в загрязнении реки.

Ранее природоохранная прокуратура заявляла, что вероятный виновный в происшедшей экологической катастрофе – АО «Полиэф», но стопроцентного подтверждения этой информации пока нет. Все ждут результатов экспертизы.

Напомним, первые тревожные сигналы о ситуации в реке Изяк появились в соцсетях и СМИ в начале текущей недели.