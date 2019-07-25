Уфимский композитор Валерий Скобелкин стал лауреатом конкурса Союза композиторов РФ

— Музыка Валерия Скобелкина эмоционально открыта и коммуникабельна. Она с успехом исполняется в концертах, воплощается в хореографических образах, звучит в конкурсных и фестивальных программах, заставляя говорить и размышлять о себе. Сегодня Валерий Скобелкин является одним из признанных мастеров создания музыки в разных жанрах — от вокальной миниатюры до крупного симфонического полотна, — сообщается на сайте Союза композиторов России.