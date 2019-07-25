Уфимский композитор Валерий Скобелкин стал лауреатом конкурса Союза композиторов РФ

Posted 25 июля 2019, 07:09
Published 25 июля 2019, 07:09
Modified 17 октября 2022, 20:08
Updated 17 октября 2022, 20:08
Сочинение Валерия Скобелкина «Чудь заволжская» для фортепиано стало лауреатом третьей степени в номинации «Сочинение для одного или двух инструментов», а «Дыхание хрустального замка» для флейтового квинтета — в номинации «Сочинение для камерного ансамбля». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
На конкурс были присланы более 200 заявок от членов Союза композиторов России. Председателем жюри выступил российский композитор и педагог Сергей Слонимский.
Заключительный концерт конкурса, который состоится 30 сентября в Малом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, будет записан АО «Фирма Мелодия» для дальнейшей международной дистрибуции. Также сочинения-лауреаты будут опубликованы издательством «Композитор».
Для справки
Валерий Скобелкин — заслуженный деятель искусств РБ, член Союза композиторов РФ и РБ, лауреат международных конкурсов, заведующий кафедрой композиции, доцент УГИИ им. З. Исмагилова.
— Музыка Валерия Скобелкина эмоционально открыта и коммуникабельна. Она с успехом исполняется в концертах, воплощается в хореографических образах, звучит в конкурсных и фестивальных программах, заставляя говорить и размышлять о себе. Сегодня Валерий Скобелкин является одним из признанных мастеров создания музыки в разных жанрах — от вокальной миниатюры до крупного симфонического полотна, — сообщается на сайте Союза композиторов России.
Конкурс Союза композиторов России «AVANTI» проходит во второй раз и призван развивать композиторские организации в регионах, стимулировать творчества и продвижение сочинений российских композиторов.