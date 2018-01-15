В Уфе появилась мемориальная доска композитору Рафику Сальманову

Музыкант внес огромный вклад в культуру Башкортостана.

Сегодня в Уфе была торжественно открыта мемориальная доска известному композитору, заслуженному деятелю искусств РСФСР и БАССР Рафику Вафичу Сальманову, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

Памятная доска появилась на доме №43 по улице Ленина. Её вывесили к 100-летию со дня его рождения, который музыкальное сообщество отметило осенью 2017 года.

Рафик Вафич Сальманов - известный башкирский композитор, один из основоположников башкирской профессиональной музыки. Родился 15 сентября 1917 года в селе Аскарово Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне Абзелиловского района Республики Башкортостан.