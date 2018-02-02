Композитор Урал Идельбаев: Предстоящие концерты - большой творческий отчет

В преддверии двух больших сольных концертов Медиакорсеть пообщалась с композитором Уралом Идельбаевым.

2 и 3 февраля в уфимском ГКЗ "Башкортостан" состоятся два отчетных концерта знаменитого башкирского композитора, заслуженного деятеля искусств РБ, лауреата молодежной Госпремии им. Ш. Бабича, автора сотен композиций саундтреков.

2 февраля будет звучать музыка этнического направления и концерт назыается "Легенды Урала". Выступят все ведущие этно-группы и этно-музыканты республики, а также симфонический оркестр и Национальный оркестр народных инструментов. И все это - в красивом обрамлении 3D графики и в умелой подаче московского режиссера Рината Закирьянова. А также зрителю предстоит немало приятных открытий. На самом деле, каждый житель республики уже давным-давно знаком с творчеством Урала, сам не подозревая этого. Его музыка звучит на всех крупных зрелищных мероприятиях, музыкальном оформлении правительственных концертов, на музыкальных заставках и телепередач Башкирского спутникового телевиденияю

3 февраля уфимцев порадует красочный эстрадный концерт "Уральские самоцветы". Будет много шуток, юмора - ведь соберутся известные артисты, в том числе такого уровня, как Фидан Гафаров, другие известные актеры театров республики, а также эстрадные певцы, исполняющие песни Урала. Еще бы! В 25-летнем творческом багаже Урала - музыка к 170 спектаклям ("Дальше я не считал, наверно, больше" - смесь, сказал он ИА Медиакорсеть). А также - музыка и песни к кинофильмам – полнометражным и короткометражным игровым, анимационным, документальным, телепередачам - их тоже набралось порядка 25-ти. Одним словом – приходишь на один концерт и слышишь просто невероятное количество песен разного жанра со времен легендарного "Акйондоз" – первой группы, которая соединила такие ныне громкие имена, как сам Урал, актер и режиссер Азат Зиганшин, кураист Роберт Юлдашев...

Само собой, что особо разговаривать с композитором накануне юбилея времени не было. Хотя сам Урал бы, как всегда, улыбчив, спокоен и созерцателен. Паралелльно нашей небольшой беседе координировал и подсказывал выступающим, много шутил и смеялся, успокаивал всех.

Наблюдая за ним, я в очередной раз убедилась, что имя влияет на человека, а еще – в реинкарнацию. Урал – это огромные горы творчества, доброта и душевная щедрость, спокойствие и красота. А также – древность. Ощущение, что перед тобой человек, проживший несколько жизней.

Зная Урала практически всю свою жизнь, хочется написать многое – и о необыкновенной его семье, и о его любимой жене и коллеге Диле Идельбаевой, о том, как с ним работается... Но времени мало – сегодня концерт. И потому – только о них. В студии Урала, заполненной музыкальными инструментами разных стран – коллекционировать и играть на них – это еще одно хобби композитора, на которые тратятся огромные деньги.

-Урал, ты мог бы просто провести концерты, но ты решил их приурочить их к юбилею – тебе 45 и 25 лет твоей творческой деятельности. Слово «юбилей» в современном мире попахивает нафталином, тебе не кажется?

-Есть два варианта юбилея. Для одних – это получить огромное количество цветов, звания и почетные награды, напомнить о себе. Для меня это огромный творческий итог. Мне просто необходимо размесить многолетнюю завязшую глину, выложить из него новые ступени, чтобы подниматься еще выше. Знаешь, я для себя называю эти концерты "прощай, фонограмма!" Для меня отныне интересно только живое звучание...

-Урал, ты всегда был "впереди планеты всей". И песнями, и клипами, и всегда полезными советами и наставлениями ты просто двигал и двигал национальную эстраду вперед. Помню твои первые клипы, яркие костюмные выступления еще в девяностых. Словно ты взял на себя, помимо творчества, еще одну миссию...

-Это так. Ломать барьеры – это миссия, да. Сразу сломать их не удается – но я хотя бы делал дырки. Теперь этих дырок стало так много, что барьеры скоро сами упадут.

-Ты написал столько всего, и я понимаю, что это где-то вынужденная мера. Авторские права не соблюдаются, иначе, ты уже давно жил бы только на проценты... Я, как сценарист, знаю, сколько твоей музыки, песен используется в районных мероприятиях и концертах...

-Ты права. Во многом постоянно работаешь из-за дополнительных доходов. В театре авторские права соблюдаются строго. Но и здесь наблюдается положительная тенденция. Сейчас права стараются соблюдать на концертах. А также мне пишут в личку с районов – а можно мы используем? Это уже хорошо, что разрешение хотя бы спрашивают, а не воруют.

-Ты всегда поражаешь своим оптимизмом.