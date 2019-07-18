В Башкирии намерены активно развивать въездной медицинский туризм

Как заявила начальник отдела минздрава Башкирии Лидия Светлакова, в течение минувшего года количество иностранцев, приезжавших к нам с лечебными целыми, выросло с 470 до 600 человек в год. Если и дальше медицинский туризм будет развиваться такими темпами, то к 2024 году подобными услугами минздрав готовится обеспечить 1900 приезжих иностранцев ежегодно.