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Posted 18 июля 2019, 14:18

Published 18 июля 2019, 14:18

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

В Башкирии намерены активно развивать въездной медицинский туризм

18 июля 2019, 14:18
Минздрав республики намерен в ближайшие пять лет увеличивать экспорт медицинских услуг.

Сегодня, 18 июля, весьма обстоятельный разговор об экспорте медицинских услуг состоялся на тематической секции в рамках форума «Время экспортировать» в Уфе. Подробный материал с мероприятия опубликовал РБК.

Как заявила начальник отдела минздрава Башкирии Лидия Светлакова, в течение минувшего года количество иностранцев, приезжавших к нам с лечебными целыми, выросло с 470 до 600 человек в год. Если и дальше медицинский туризм будет развиваться такими темпами, то к 2024 году подобными услугами минздрав готовится обеспечить 1900 приезжих иностранцев ежегодно.

Для этого необходимо преодолеть ряд препятствий – например, это разрозненность участников рынка медицинских услуг, а также лечебно-оздоровительной и туристической сфер, отсутствие международной сертификации качества таких услуг и, к сожалению, низкий профессиональный уровень сервиса.

Тем не менее, обнадеживающие результаты есть уже сейчас. По данным минздрава, сейчас больше всего среди иностранцев, приезжающих в Башкирию, популярны кардиохирургия, офтальмология, онкология, стоматология, а также экстракорпоральное оплодотворение и пластическая хирургия. Из этого вероятно следует, что данными направлениями нужно учиться гордиться.

Проект по развитию экспорта медицинских услуг, как сообщила Лидия Светлакова, должен финансироваться из внебюджетных источников. На эти цели Минздрав республики каждый год привлекает порядка 3,5 млн рублей.

#Экономика#Новости#Медицина#Туризм
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